Il 26enne Zayn Malik si è impegnato un sacco nel 2019. Dopo aver rilasciato il suo secondo album Icarus Falls, l’ex One Direction ci ha onorati con tante interessanti collaborazioni. Tra queste “A Whole New World“, il remix di “Trampoline” con SHAED e un oscuro duetto con Sabrina Claudio dal titolo Rumors. Ma non è tutto. Oggi (15 novembre 2019) ha confermato la regola del “non c’è due senza tre” pubblicando una nuova collaborazione dal titolo “Flames” che lo vede insieme a R3HAB e Jungleboi.

“Faresti meglio a scappare da me. Faresti meglio a prendere la tua strada, faresti meglio a salire e partire. Non avvicinarti troppo”, avverte sul verso. “Faresti meglio a scappare da me, prima che prenda la tua anima.”

Tutto per arrivare al potente ritornello in cui Zayn alza la voce. Il risultato finale è un’altra solida aggiunta alla sua discografia in continua crescita. E parlando di tenersi occupati, i suoi collaboratori non sfigurano affatto. Quest’anno R3HAB ha prodotto remix per artisti del calibro di Katy Perry, Miley Cyrus, Pink e LÉON. Nel frattempo Jungleboi ha da poco rilasciato l’ottimo Riding On A Light Beam.

Premi play su “Flames” qui sopra e facci sapere se pensi che sarà il prossimo grande successo di Zayn Malik. Ti lasciamo alla traduzione del testo in lingua italiana.

La cover non ufficiale di Flames. Credits: CYB3RPVNK

La traduzione di Flames, la nuova canzone di Zayn Malik

Bene, bene, faresti bene a scappare da me

Faresti bene ad andartene

E’ meglio se ti alzi e vai via

Non avvicinarti troppo

Perché sono un vagabondo

E continuo ad andare avanti

Faresti bene a scappare da me

Prima che ti prenda l’anima

Se vado, lasciami andare

Non seguirmi, lasciami andare

Ti deluderò, lasciami andare

Anche se il tuo cuore non regge

Brucio tra le fiamme

Brucio, ayy

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio

(Oh)

Faresti bene a scappare da me

Faresti meglio a dirmi addio

E anche se dovessi supplicarti

Non perdere altro tempo

Perché sono come una famiglia distrutta

Stai meglio da sola

Faresti bene a scappare da me

Prima che prenda la tua anima

Se vado, lasciami andare

Non seguirmi, lasciami andare

Ti deluderò, lasciami andare

Anche se il tuo cuore non regge

Brucio tra le fiamme

Brucio, ayy

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio tra le fiamme

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio

(Oh) Brucio tra le fiamme

Il testo di Flames di Zayn Malik

[Verso 1]

Well, well, you better run from me

You better hit the road

You better up and leave

Don’t get too close

‘Cause I’m a rolling stone

And I keep rolling on

You better run from me

Before I take your soul

[Pre-Ritornello]

If I go, let me go

Don’t you follow me, let me go

I will let you down, let me go

Even if your heart can’t take it

Light me up in flames

Light me up, ayy

[Ritornello]

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up

(Oh)

[Verso 2]

You better run from me

You better say goodbye

And even if I plead

Don’t waste your time

‘Cause I’m a broken home

You’re better off alone

You better run from me

Before I take your soul

[Pre-Ritornello]

If I go, let me go

Don’t you follow me, let me go

I will let you down, let me go

Even if your heart can’t take it

Light me up in flames

Light me up, ayy

[Ritornello]

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up in flames

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up

(Oh) Light me up in flames