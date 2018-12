Immagina un nuovo album di Ariana…

A sole due settimane dall’uscita del video musicale di thank u, next, Ariana Grande torna a far parlare di sé con la rivelazione sui suoi canali musicali di un nuovo, splendido brano intitolato “Imagine”.

L’uscita di questa nuova canzone era già stata annunciata alcuni giorni fa, con la pubblicazione della foto copertina del brano sul suo profilo Instagrame, successivamente, con l’annuncio dell’uscita di un nuovo album discograficointitolato proprio “thank u, next”.

Scarne sono le informazioni a proposito, ma, sebbene non sia stata ancora ufficializzata la data di rilascio, le previsioni portano a pensare che avremo l’onore di ascoltare il nuovo progetto musicale della bravissima Ariana per la fine di Gennaio 2019.

Inoltre, per la gioia di noi fan, è stato anche rivelato che a precedere l’uscita dell’attesissimo album sarà anche un terzo brano promozionale (intitolato Seven Rings), che si prospetta cavalcare la stessa onda della fortunatissima “thank u, next”, ormai diventata una hit mondiale.

In risposta alla domanda di una fan sul perché avesse scelto “Imagine” come secondo brano ad essere rilasciato prima dell’uscita del nuovo album, Ariana Grande ha difatti affermato su Twitter:

Credo che “Imagine” bilanci bene l’energia tra “thank u, next” e “Seven Rings”, entrambe canzoni che si rivelano essere in un certo senso sia ‘piene di sé’ che ‘autoritarie’. “Imagine”, al contrario, è un brano che mostra maggiore vulnerabilità e insicurezza.

Ho voluto mischiare un po’ le diverse e contrastanti energie, dato che entrambe sono una parte essenziale del mio album/della mia vita in questo momento.

Una dolce ballad

È questo che “Imagine” risulta essere: una tenera canzone canzone d’amore dai toni malinconici, in cui ogni la dolce cantante invita il suo amante ad immaginare come la loro relazione potrebbe essere, anche nei più piccoli gesti.

Io me ne sono innamorata al primo ascolto, il ché è strano dato che ho bisogno di un po’ di tempo per potermi abituare ad un nuovo ritmo. Quindi sì, ne sono rimasta piacevolmente sorpresa.

Voi cosa ne pensate di questa nuova uscita, invece?

Lyrics Video di Imagine

Testo di Imagine di Ariana Grande

Step up the two of us, nobody knows us

Get in the car like, “Skrrt”

Staying up all night, order me pad thai

Then we gon’ sleep ‘til noon

Me with no makeup, you in the bathtub

Bubbles and bubbly, ooh

This is a pleasure, feel like we never act this regular

Click, click, click and post

Drip-drip-dripped in gold

Quick, quick, quick, let’s go

Kiss me and take off your clothes

Imagine a world like that

Imagine a world like that

We go like up ‘til I’m ‘sleep on your chest

Love how my face fits so good in your neck

Why can’t you imagine a world like that?

Imagine a world

Knew you were perfect after the first kiss

Took a deep breath like, “Ooh”

Feels like forever, baby, I never thought that it would be you

Tell me your secrets, all of the creep shit

That’s how I know it’s true

Baby, direct it, name in the credits

Like the movies do

Click, click, click and post

Drip-drip-dripped in gold

Quick, quick, quick, let’s go

Kiss me and take off your clothes

Imagine a world like that

Imagine a world like that

We go like up ‘til I’m ‘sleep on your chest

Love how my face fits so good in your neck

Why can’t you imagine a world like that?

Imagine a world

Can you imagine it?

Can you imagine it?

Can you imagine it?

Can you imagine it?

Can you imagine it? (Can you imagine?)

Can you imagine it? (Can you imagine?)

Can you imagine it? (Ooh)

Imagine that

Imagine it, imagine it

Imagine it, imagine it

Imagine, imagine

Imagine, imagine

Imagine, imagine

Traduzione di Imagine di Ariana Grande

Facciamoci avanti, nessuno lo sa

Entra in macchina, skkrt

Rimaniamo svegli tutta la notte e ordiniamo un piatto di noodles thailandesi

E poi dormiamo fino a pomeriggio inoltrato

Io senza trucco, tu nella vasca da bagno

Comodi tra le bolle, ooh

È veramente un piacere, ho la sensazione che non ci capita di farlo con frequenza

Clicca, clicca, clicca e posta

Rico-rico-ricoperti d’oro

Veloce, veloce, veloce, andiamo

Baciami e togliti i vestiti

Immaginati un mondo come quello

Immaginati un mondo come quello

In cui ci scateniamo fino a che non mi addormento sul tuo petto

Amo quanto la mia testa si adatti perfettamente alla forma del tuo collo

Perché non puoi immaginarti un mondo del genere?

Immaginatelo

Sapevo che fossi perfetto già dal primo bacio

Ho fatto un profondo respiro, Oh

Sembra un’eternità, tesoro, mai avrei immaginato che saresti stato tu

Dimmi i tuoi segreti, tutta la merda che hai dentro

È così che posso riconoscere la verità

Tesoro, dimmelo, come i crediti

Alla fine di un film

Clicca, clicca, clicca e posta

Rico-rico-ricoperti d’oro

Veloce, veloce, veloce, andiamo

Baciami e togliti i vestiti

Immaginati un mondo come quello

Immaginati un mondo come quello

In cui ci scateniamo fino a che non mi addormento sul tuo petto

Amo quanto la mia testa si adatti perfettamente alla forma del tuo collo

Perché non puoi immaginarti un mondo del genere?

Immaginatelo

Puoi immaginarlo?

Puoi immaginarlo?

Puoi immaginarlo?

Puoi immaginarlo?

Puoi immaginarlo? (Puoi immaginarlo?)

Puoi immaginarlo? (Puoi immaginarlo?)

Puoi immaginarlo? (ooh)

Immaginalo

Immaginalo, immaginalo

Immaginalo, immaginalo

Immagina, immagina

Immagina, immagina

Immagina, immagina

Traduzione del brano a cura della redazione di Wonder Channel.