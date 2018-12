Avril Lavigne racconta la sua relazione infelice

Avril Lavigne ha appena rilasciato il nuovo brano Tell me it’s Over contemporaneamente al video ufficiale su Youtube. Ma di che canzone si tratta?

Sicuramente non è una hit che ha l’obiettivo di scalare le classifiche, ma ha un testo molto forte e autobiografico. Traspare la voglia di Avril non di fare canzoni per il successo discografico, ma per l’esigenza di raccontare ai suoi fan e ascoltatori ciò che lei ha passato in questo periodo.

È la storia di una relazione infelice con un uomo, che pur non essendo quello giusto, lei non riusciva a farne a meno; non era pronta a prendere decisioni importanti per paura delle conseguenze e aspettava che fosse lui a dirle addio, così che lei potesse ritrovare un po’ di serenità.

Il brano è pop, orecchiabile e molto vicino allo stile di Avril Lavigne.

Tell me it’s over fa parte dell’album Head Above the Water che uscirà il 15 febbraio.

Testo di Tell me it’s Over di Avril Lavigne

I ain’t playing no games

‘Cause I’ve got nothing left to lose

I’m so tired of circular motions

They leave me dizzy and confused

My heart, oh no, is not your revolving door

I get stuck spinning and spinning and spinning

Oh, ‘til I collapse on the floor

But every time that you touch me

I forget what we’re fighting about

Oh, you come and you leave

Shame on me for believing every word out of your mouth

Tell me it’s over

If it’s really over

‘Cause it don’t feel like it’s over whenever you’re closing the door, no

So tell me it’s over

Darling you

Oh, you taste so bittersweet

Can’t get you off of my lips

You’re dangerous when you take me like a thief

Oh and I

I should let this go

I try and I try, I try

But why, why won’t you leave me alone?

Tell me it’s over

If it’s really over

‘Cause it don’t feel like it’s over whenever you’re closing the door, no

So tell me it’s over

If it’s really over

‘Cause every time you come over it doesn’t feel over no more

So tell me it’s over

I keep on leaving the light on

Hoping to find something else, oh

I’ve played the fool for the last time

I just can’t do this myself

Tell me it’s over

If it’s really over

‘Cause it don’t feel like it’s over whenever you’re closing the door, no

Tell me it’s over

If it’s really over

‘Cause every time you come over it doesn’t feel over no more

So tell me it’s over

Traduzione del Testo di Tell me it’s Over di Avril Lavigne

Non sto giocando

Non ho più nulla da perdere

Sono così stanca di girarci attorno

Mi lascia con le vertigini e confusa

Il mio cuore, oh no, non è la tua porta girevole

Sono rimasta bloccata, girando e girando e girando fino a collassare a terra

Ma ogni volta che tu mi tocchi

Dimentico per cosa stavamo litigando

Oh! Arrivi e te ne vai

Mi vergogno per aver creduto

Ad ogni parola uscita dalla tua bocca

Dimmi che è finita

Se è davvero finita

Perché non mi sembra sia finita ogni volta che chiudi la porta

No, quindi dimmi che è finita

Caro, tu, tu hai un gusto così dolce-amaro

Non riesco a toglierti dalle mie labbra

Sei pericoloso quando mi prendi come un ladro

E io, io dovrei lasciare andare tutto questo

Ci provo e ci provo, ci provo

Ma perché non mi lasci da sola?

Dimmi che è finita

Se è davvero finita

Perché non mi sembra sia finita ogni volta che chiudi la porta, no

Quindi dimmi che è finita

Se è davvero finita

Perché ogni volta che vieni qui non sembra più finita

Quindi dimmi che è finita

Continuo a lasciare la luce accesa

Sperando di trovare qualcos’altro

Ho finto di cascarci per l’ultima volta

Non posso fare questo a me stessa

Dimmi che è finita

Se è davvero finita

Perché non mi sembra sia finita ogni volta che chiudi la porta, no

Dimmi che è finita

Se è davvero finita

Perché ogni volta che vieni qui non sembra più finita

Quindi dimmi che è finita