In rotazione radiofonica dal 13 dicembre 2019 arriva Se Tornerai, il nuovo singolo di Rocco Hunt con la bellissima collaborazione di Neffa. Una canzone dal ritmo molto semplice ma allo stesso tempo emozionante, dove i versi si rincorrono con le voci di Hunt e Neffa per cantare ancora una volta l’amore.

Il singolo Se Tornerai è un estratto dell’album già certificato oro Libertà, e va ad aggiungersi al grande momento di successo che Rocco Hunt sta vivendo in questo periodo.

L’album Libertà, infatti, ad una settimana dalla sua pubblicazione è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) ed è rimasto per ben sette settimane consecutive nella Top 10. Altro grande successo è stato il precedente singolo Ti Volevo Dedicare in collaborazione con J-Ax e Boomdabash.

Il grande successo verrà festeggiato il prossimo anno con la partenza del “Libertà Tour 2020” che toccherà diverse città italiane. Ma per il momento, ascoltiamo Se Tornerai e analizziamo il significato del testo.

Il significato del testo di Se Tornerai di Rocco Hunt ft Neffa

La canzone parla di una storia d’amore che purtroppo è arrivata alla sua fine, perché inevitabilmente la vita porta le persone ad allontanrsi. Tra le frasi del testo però si legge anche il rimpianto di non aver dato di più, di aver stretto di più l’amata in un abbraccio. Tutto passa ma tu non passerai… così canta Rocco Hunt, lasciando nel cuore di chi ascolta il suo singolo la certezza che alcune emozioni sono fatte per assopirsi ma per non passare mai definitivamente.

Il titolo Se Tornerai, ripetuto poi nel ritornello, mostra la speranza di un eventuale ritorno, del riaccendersi della fiamma dell’amore e della passione.

Qui di seguito il testo integrale della canzone. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti alla fine dell’articolo.

Il testo di Se Tornerai

Hai visto il tempo come scorre lento

Quanto è vuoto questo appartamento

Quelle volte che ti ho urlato basta

In realtà volevo dirti resta

Sono uno sfigato che soffre d’amore e che lo dice pure dentro i pezzi

Innamorarsi è fuori moda, nelle vetrine hanno abbassato i prezzi

Io non posso darti quello che vorresti

Tu questo non lo accetteresti

Non so fingere di stare meglio

Ne ridere se sto morendo

Che bella estate che passammo al mare non potrei dimenticarmelo

Hai visto i tempi come cambiano

Due ragazzi che si amano



Hanno provato a seppellirci ma dimenticando che noi siamo come semi

Volavamo con la fantasia perché ci avevano legato mani e piedi

Se avessi capito prima che le tue intenzioni erano incerte

Io, ti avrei stretto un po’ più forte

Ti avrei detto “buena suerte”



E se tornerai a darmi sogni

Se tornerai a darmi giorni

Se tornerai a stringermi

Prometto che, prometto che

Non sarai mai sola contro il mondo

Quando tutto il resto sta crollando

Chiudi gli occhi e lo vedrai

Quello che saremo insieme se

Se tornerai

Per amore ho perso la ragione

Per aver ragione ho perso qualche amico

Questa sera che festeggi il compleanno

Io mi sento estraneo a stare senza invito

Vacci solo te con le tue amiche finte

Tanto in questo mondo la finzione vince

Metterai la colpa ai miei comportamenti

Pure se va tutto bene ti lamenti

Ma se tornerai

Metterò da parte questo orgoglio che mi metterà nei guai

Tutto passa ma, tu non passerai

Il cuore incassa ma non lo dice mai

Giuro che voglio ballare un lento

Anche se a ballare faccio schifo

A volte penso al primo appuntamento

Con due bocche a mordere un panino



Hanno provato a seppellirci ma dimenticando che noi siamo come semi

Volavamo con la fantasia perché ci avevano legato mani e piedi

Se avessi capito prima che le tue intenzioni erano incerte

Io, ti avrei stretto un po’ più forte

Ti avrei detto “buena suerte”



E se tornerai a darmi sogni

Se tornerai a darmi giorni

Se tornerai a stringermi

Prometto che, prometto che

Non sarai mai sola contro il mondo

Quando tutto il resto sta crollando

Chiudi gli occhi e lo vedrai

Quello che saremo insieme se tornerai



Non potrei dimenticarmelo

Hai visto i tempi come cambiano

Due ragazzi che si amano

Se tornerai

Non potrei dimenticarmelo

Hai visto i tempi come cambiano

Due ragazzi che si amano

Se tornerai