Selena Gomez ha usato Instagram lunedì sera decidendo così di interrompere la sua pausa personale dal mondo dei social media. Pensate che sono trascorsi quattro mesi dall’ultima volta che Selena si è fatta sentire sui canali social.

Ma cosa diceva questo post?

Includeva due nuove foto in bianco e nero del suo “Revival World Tour”. Ma non solo questo, infatti la didascalia riportava:

“È passato un po’ di tempo da quando ci siamo sentiti l’ultima volta e volevo augurarvi un felice anno nuovo e ringraziarvi per il vostro sostegno in questi mesi. L’anno scorso l’ho passato a riflettere su tante cose ed anche sulle sfide che ho dovuto superare. Queste ti mostrano chi sei e cosa puoi superare nella vita. Fidatevi di me, non è facile vincere le battaglie che ti mette di fronte la vita, ma sono orgogliosa della persona che sto diventando e attendo con ansia il prossimo anno. Vi amo tutti.”