Soli pochi giorni fa aveva fatto sapere che non avremmo più dovuto aspettare molto: singolo, album e tour erano in arrivo. E Mahmood ha mantenuto le sue parole.

È ufficialmente disponibile “Rapide”, il nuovo singolo tratto dal disco di cui avremo presto delle notizie.

Uno dei suoi pezzi più importanti, così lo ha voluto definire il cantante. Un testo che va a raccontare una storia terminata, sul quale è tempo di riflettere. Ed è, come sempre, molto bravo a renderci partecipi di quanto accaduto, riportando nei versi immagini chiare che vediamo ricreate attraverso la musica.

“Forse non ci sarò il venerdì a Loreto, se chiami, non risponderò

Mi ami? Dimmi di no, tradire fa ridere, ti prego, non dire: “No”

Ora che non ho niente mi difenderò

Dalla fiducia che non avevo e non ho” Estratto dal testo di Rapide di Mahmood

Tra tradimenti, incontri, riavvicinamenti e allontanamenti, vengono riesumati vari momenti passati. E quelle lacrime paragonate a delle rapide chiuse nell’iride che verranno scalate.

“Dimmi te perché mi hai fatto scendere

Da una Mercedes, prenderò un treno per che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò” Estratto dal testo di Rapide di Mahmood

Ancora una volta Mahmood si affianca a Dardust, con il quale collabora già da diverso tempo. Il duo ha dato vita anche a “Soldi”, canzone vincitrice dello scorso Festival di Sanremo, e sarà presente anche quest’anno sul palco dell’Ariston con il brano “Andromeda” cantato da Elodie.

“Rapide” ci fa ascoltare un nuovo lato del giovane, che avremo sicuramente modo di approfondire nell’album che verrà rilasciato i prossimi mesi e che andrà a rappresentare un quadro più completo, anche rispetto all’EP “Gioventù Bruciata”.

Annunciate anche nuove date del tour che lo vedrà in giro per l’Italia e non solo, il cantante farà anche una tappa internazionale a Londra il 21 Aprile.

Se interessati, potrete trovare i biglietti disponibili per tutte le date QUI.

In attesa di scoprire nuove informazioni riguardo al disco, godiamoci l’ascolto di “Rapide”, il nuovo singolo di Mahmood attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Rapide di Mahmood

[Verso 1]

Puoi stare ore a chiedermi di non andare

Fuori dal Love, o forse era un altro locale

Io sono un po’ strano

Ti amo solo quando veniamo

Quindi perché mi sputtani in giro?

Dimmi cazzo ne sai di me, ora vado a divertirmi

È una cosa comune

Dormire con altre persone

Forse non ci sarò il venerdì a Loreto, se chiami, non risponderò

Mi ami? Dimmi di no, tradire fa ridere, ti prego, non dire ‘No’

Ora che non ho niente mi difenderò

Dalla fiducia che non avevo e non ho

[Ritornello]

Dimmi cosa c’è, le vedo scendere

Sono rapide chiuse nell’iride

Che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò

Come non lo so

Dimmi te perché mi hai fatto scendere

Da una Mercedes, prenderò un treno per che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò

[Verso 2]

Cosa farai se alle spalle lascerai Milano?

Chi prenderà la stanza bianca al primo piano

Non ci pensare

Il ricordo è peggio dell’Ade (Dell’Ade)

Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano

Mi chiedo se ritornerai nonostante i miei mille guai

Mi chiedo se ritornerai, ah

Con il solito paio di Nike

[Ritornello]

Dimmi cosa c’è, le vedo scendere

Sono rapide chiuse nell’iride

Che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò

Come non lo so

Dimmi te perché mi hai fatto scendere

Da una Mercedes, prenderò un treno per che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò

[Bridge]

Se ti chiedo di venire al mio compleanno, mi dici che

Sul mio ultimo messaggio c’hai messo sopra una lapide

Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all’ultimo

Lasciati sopra quel tavolo

Ora credimi se non ho più la paura di dirti

Che ho la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi

Non era niente, lo giuro

Ma come si può chiamare ‘futuro’?

[Ritornello]

Dimmi cosa c’è, le vedo scendere

Sono rapide chiuse nell’iride

Che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò

Come non lo so

Dimmi te perché mi hai fatto scendere

Da una Mercedes, prenderò un treno per che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò

[Outro]

Nelle tue rapide non cadrò