Una nuova serie per Netflix che racchiude generi differenti: Love Death & Robots

Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova serie, e questa volta si tratta di un’antologia animata diretta da David Fincher con la collaborazione di Tim Miller (Deadpool). Love Death & Robots, tra fantascenza, horror e black humor.

Il trailer di Love Death & Robots suggerisce la data di arrivo in streaming: il 15 marzo su Netflix.

Decisamente insolito, un variegato di generi distribuiti in 18 cortometraggi, Love Death & Robots è un progetto realizzato da professionisti di tutto il mondo. Gli studi di animazione, artisti e registi hanno collaborato per un mash up assurdo e originale.

Dal cyberpunk all’erotico, dal pulp al black humor, un ambizioso progetto con differenti stili narrativi e tecniche d’animazione (2D – Cgi), Love Death & Robots ha nuovi ed originali elementi visivi da sfoggiare, e il trailer ha dato già un piccolo assaggio della folle antologia.

Il regista David Fincher su Netflix

David Fincher, padre di successi come Fight Club, The Social Network, Gone Girl, ha già portato su Netflix la sua regia con la serie tv Mindhunter.

La prossima antologia, Love Death & Robots si aggiunge alle sue collaborazioni, e l’occhio vispo di Tim Miller, dopo la direzione del grande successo di Deadpool, non può di certo deludere le aspettative del pubblico.

Attendiamo altri approfondimenti sulla nuova antologia che dà visibilità a differenti stili espressivi dell’arte animata.