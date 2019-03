Qualche giorno fa – precisamente ieri – ha debuttato in tutte le radio italiane la nuova canzone dei Clean Bandit dal titolo Mama. Si tratta di una collaborazione con la cantante britannica Ellie Goulding che verrà inclusa nel pluri venduto album What is Love.

Nel video musicale di Mama, che in 2 settimane è già stato visto da più di 20 milioni di persone, appare anche l’attore inglese Neil Morrissey.

Cosa vediamo nel video musicale di Mama?

Racconta le vicende di un bambino a cui è stato tolto il potere e che, una volta grande, pare determinato a riprenderselo a tutti i costi.

I Clean Bandit, dalla sinistra: Milan Neil (Strings), Grace Chatto (Strings), Jack Patterson (Bass, Sax, Decks) e Luke Patterson (drums).

Traduzione Testo di Mama dei Clean Bandit

Oh signorina ciao ciao ciao

non so cos’è

Oh signorina ciao ciao ciao

oh cosa faccio adesso?

Guardo il mio corpo sotto tutta un’altra visione

Ay yai yai!

come se mi svegliassi in una vita differente

Ay yai yai!

mi sento come se stessi camminando con il cuore in fiamme

qualcuno mi passi dell’acqua

perchè sto bruciando

Perchè velocemente tutto si è trasformato

Non c’è modo di placare questa emozione

Credo di essere tutto ciò che pensavo di non essere

Dimmi, dimmi

Ay yai yai!

Oh signorina ciao ciao ciao

non so cos’è

cosa faccio adesso

con tutto questo?

tutte queste nuove emozioni

le lascio fuori

oh signorina, ciao ciao ciao

oh cosa faccio adesso?

Non mi sono mai sentito così bene, mi sento così leggera na na

e adesso conosco me stessa, conosco i miei punti

na na na

non sapevo che avrei potuto avere questi pensieri

sì sì

qualcuno mi passi dell’acqua

perché sto bruciando

che caldo!

Perchè velocemente tutto si è trasformato

Non c’è modo di placare questa emozione

Credo di essere tutto ciò che pensavo di non essere

Dimmi, dimmi

Ay yai yai!

Oh signorina ciao ciao ciao

non so cos’è

cosa faccio adesso

con tutto questo?

tutte queste nuove emozioni

le lascio fuori

oh signorina, ciao ciao ciao

oh cosa faccio adesso?

Pensavo di conoscermi bene e invece non è così

tutto sta cambiando ma penso che la situazioni mi soddisfi ora

Oh signorina ciao ciao ciao

non so cos’è

cosa faccio adesso

con tutto questo?

tutte queste nuove emozioni

le lascio fuori all’aperto

oh signorina, ciao ciao ciao

oh cosa faccio adesso?

Tutte queste nuove emozioni

le lascio fuori all’aperto

oh signorina, ciao ciao ciao

oh cosa faccio adesso?