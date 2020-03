Le restrizioni ci impongono di stare a casa. Certo è escluso per chissà quanto tempo ancora andare ad un concerto…

Ma se fosse la musica a venire in casa nostra?

È lunga la lista di cantanti che in questi giorni di quarantena si è organizzata in streaming per farci sentire meno soli con i loro brani.

Fabrizio Moro

Esaurite le attività domestiche che da sempre rimandavamo, come la pulizia delle tende, il riordino di un armadio, sistemare le foto nel pc e via discorrendo, abbiamo bisogno di un po’ di svago. Ecco allora che la trovata di numerosi cantanti ci corre in aiuto, facendoci sentire ancora all’interno del mondo, portandoci in casa nostra qualche nota dal mondo esterno.

Gianna Nannini, Gigi d’Alessio, Fabrizio Moro, Nek, Leo Gassman, sono solo alcuni dei nomi degli artisti che hanno aderito a questa iniziativa, facendoci entrare nelle loro case e mostrandoci il loro lato più intimo e autentico, come Alex Britti che nel darci appuntamento per impartire lezioni di chitarra via streaming è stato interrotto dal passaggio del suo bambino!

Non manca poi chi, come Jovanotti, dal 10 marzo ci da appuntamenti fissi ogni giorno verso le 15 per il #jovahouseparty, condividendo con noi non solo qualcuno dei suoi intramontabili brani, ma anche simpatiche gags con Fiorello e molti altri.

La pagina Instagram di Lorenzo Jovanotti

Poteva mancare una canzone scritta in diretta? Assolutamente no, ed è quanto hanno fatto Tommaso Paradiso e Calcutta su Instagram.

Insomma, non resta che sintonizzarci sulle pagine social dei nostri idoli musicali per essere sempre aggiornati su quando ci saranno le loro dirette e non perderci l’occasione di poterci interagire!