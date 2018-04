Ed Sheeran in trattative per la commedia musicale di Danny Boyle sui Beatles

Il cantante Ed Sheeran sarebbe in trattative per entrare nel cast del prossimo film di Danny Boyle, un’interessante commedia musicale

Non sappiamo quanto possa essere affidabile la fonte, ma pare che Ed Sheeran sia in trattative per entrare a far parte del prossimo film del regista Danny Boyle. La commedia musicale, in fase di produzione, parla di un uomo che un giorno si sveglia e scopre di essere l’unica persona al mondo a ricordarsi dell’esistenza dei Beatles.

I Beatles, come sappiamo, sono una pietra miliare per la musica rock e pop, un gruppo degli anni ’60 che ha aperto le porte a tutto quello che li ha seguiti. Immaginare un mondo senza i Beatles, infatti, ci fa pensare a qualcosa di veramente strano e anche catastrofico, musicalmente parlando. L’idea del film è basata su una sceneggiatura di Richard Curtis (Love Actually).

Ed Sheeran: cast e musiche

A parte un posto nel cast, Ed Sheeran dovrebbe occuparsi anche di nuove canzoni, da affiancare a quelle dei Beatles che saranno presenti nel film. Ci si aspetta quindi qualche nuovo brano da parte del cantautore inglese, qualche inedito da creare appositamente per la pellicola di Danny Boyle.

Per Ed non sarebbe la prima apparizione sullo schermo; lo abbiamo infatti già visto in una puntanta di Game of Thrones, e nei film Bridget Jones’s Baby, The Bastard Executioner e in Home and Away.

Le riprese del film inizieranno in estate. Speriamo di avere presto nuove notizie riguardo alla presunta partecipazione come attore di Ed Sheeran. L’idea non ci dispiace affatto!