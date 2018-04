J Balvin è il primo artista reggaeton a pubblicare un video a tema gay

Il video musicale per Ambiente di J Balvin è un passo avanti per il Reggaeton

La superstar del Reggaeton J Balvin sta mostrando il suo sostegno alla comunità gay a modo suo.

Ha pubblicato l’altro giorno un nuovo singolo intitolato “Ambiente” e in contemporanea ha presentato il video musicale per la canzone su YouTube. E in questo caso, è proprio il video che sta facendo parlare di se, molto più della canzone. Perché? Perché questo potrebbe essere il primo video musicale di un artista reggaeton a tema gay. Si tratta di una svolta perché gli artisti reggaeton sono stati generalmente visti come omofobi e il reggaeton è un genere in cui un artista omosessuale non è proprio il benvenuto. J Balvin ha appena cambiato le carte in tavola. Anche se non posso essere certo riguardo al suo orientamento sessuale – girano molte voci sulla sua omosessualità ma nulla di certo – il muro importante che J Balvin ha deciso di abbattere gli fa onore prima come uomo e poi come artista. E forse questo sarà il punto di svolta per gli altri artisti reggaeton che vorranno esprimere l’omosessualità nei video musicali.

Il video musicale a tema gay per “Ambiente” mostra J Balvin mentre si innamora di una donna che ha già una relazione con un’altra donna. E sì, il nostro eroe colombiano finirà per avere il cuore spezzato in questo video. Dopo essere riuscito a baciare la ragazza – forse non è proprio così gay – la donna ha deciso di abbandonarlo.

In sole 24 ore il video di “Ambiente” ha ottenuto oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. E probabilmente questo numero tenderà ad aumentare anche nelle prossime ore. Qui sotto vi riporto anche il testo in lingua originale di Ambiente.

J Balvin – Ambiente (Testo):

[Intro]

Tengo la necesidad de saber lo que piensas

Cuando piensas en mí

En la intimidad me convence de que no me arrepienta

De las cosas que me hace a mí (mí)

Y su pelo que llega al suelo

Una mirada que no refleja miedo

Un deseo que me tiene preso

Le quiero mentir, pero le soy sincero

[Ritornello]

Aq-Aquí dañándome la mente

He sido paciente cuando te demoras

Hace tiempo quería verte

Y hoy por suerte soy quien te devora

Ya no le importa nada, es una nena mala

Y no le quiere bajar

Y si hay humo en el ambiente

Se pone demente y no quiere parar

Me saca su instinto animal

Ese que sale cuando ya es tarde

Tiene su punto y yo se lo encontré

Ieh-eh-eh-eh-eh

[Verso 1]

Me puso malo con una mirada

Ojos de diabla, como se soltaba

Que no era mala ella me juraba

Pero demostraba otra cosa cuando se entregaba

[Pre-Ritornello]

Ya llegue yo pa’ apagarte ese fuego

Hacértelo bien para vernos de nuevo

Sé que tal vez tienes un novio nuevo

Pero estás inquieta por este veneno, uoh-uoh-uoh

Nena, tú vas sin freno

Te gusta pecar, te adueñas de lo ajeno

En mi cama se instala y amanecemos

Como me hablas, me desespero (me desespero, bebé)

[Ritornello]

Aq-Aquí dañándome la mente

He sido paciente cuando te demoras

Hace tiempo quería verte

Y hoy por suerte soy quien te devora

Ya no le importa nada, es una nena mala

Y no le quiere bajar

Y si hay humo en el ambiente

Se pone demente y no quiere parar

Me saca su instinto animal

Ese que sale cuando ya es tarde

Tiene su punto y yo se lo encontré

Ieh-eh-eh-eh-eh

[Verso 2]

Si quieres, dime, a ver

Tú estás hot? Yo también

Subiste de nivel

No le bajas de cien

Ha pasado de una hora

Y sigue pidiendo como si empezamo’ ahora

[Pre-Ritornello]

Ya llegue yo pa’ apagarte ese fuego

Hacértelo bien para vernos de nuevo

Sé que tal vez tienes un novio nuevo

Pero estás inquieta por este veneno, uoh-uoh-uoh

Nena, tú vas sin freno

Te gusta pecar, te adueñas de lo ajeno

En mi cama se instala y amanecemos

Como me hablas, me desespero (me desespero, baby)

[Ponte]

Tengo la necesidad de saber lo que piensas

Cuando piensas en mí

En la intimidad me convence de que no me arrepienta

De las cosas que me hace a mí (mí)

Y su pelo que llega al suelo

Una mirada que no refleja miedo

Un deseo que me tiene preso

Le quiero mentir, pero le soy sincero

[Outro]

Aq-Aquí dañándome la mente

He sido paciente cuando te demoras

Hace tiempo quería verte

Y hoy por suerte soy quien te devora

Ya no le importa nada, es una nena mala

Y no le quiere bajar

Y si hay humo en el ambiente

Se pone demente y no quiere parar