Nicki Minaj ostenta il suo fisico nel video musicale verticale per Chun Li

Chun Li in formato verticale

Nicki Minaj ha consegnato un regalo ai suoi fan con la premiere del video musicale verticale ufficiale per il suo ultimo singolo di successo “Chun Li” durante il fine settimana. Nicki ha rilasciato “Chun Li” insieme a una seconda nuova traccia intitolata “Barbie Tingz” lo scorso venerdì. Tra i due, “Chun Li” ha dimostrato di essere il maggior successo, quindi non sorprende che sia stata la prima canzone a beneficiare di un “video musicale” (verticale ma sempree meglio di niente).

L’ultimo video musicale in verticale che ho visto è stato quello di Tinashe ma, considerando che le visite in formato mobile hanno subito quelle lato desktop nel 2018, vedremo sempre più video musicali in formato verticale nei prossimi mesi.

Tornando al video verticale di “Chun Li” (vi consiglio di guardarlo sullo schermo del telefono), Onika si riprende in stile selfie mentre si contorce su un divano vestita con un completo nero in lattice dominatrix. Nicki Minaj userà questo video verticale per sfoggiare i doni che madre natura ha deciso di fornirgli.

In soli tre giorni il video musicale è stato visto oltre 4 milioni di volte su YouTube. I fan lo hanno approvato… Anche in formato verticale le forme di Nicki Minaj riscuotono sempre successo!

