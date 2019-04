Ecco il video ufficiale di Stand Still… ma di lui neanche l’ombra.

Il 14 Aprile Zayn ha pubblicato a sorpresa il video di Stand Still.

Eppure, per qualcuno non è stato di gradimento.

Più che un video musicale sembra di vedere un intro di National Geographic.

E basterebbe leggere il testo, per non riuscire a trovare il nesso.

Ma d’altronde, è l’hobby preferito degli artisti, fare cose non a tutti comprensibili….

Ecco a voi il video ufficiale di Stand Still di Zayn:

Traduzione di Stand Still:

I cieli sono blu e gli uccelli gialli

I fiori stanno crescendo quasi per sbocciare

Un milione di opportunità nei nostri sguardi

Sguardi che si incontrano in una stanza



Se il tempo rimane immobile

Mi muoverò io verso di te

Questo è stato filmato

In qualche modo ti vedo

Mi muoverò io verso di te

Lancia una palla sulle tue sbarre ora

Eppure la tua bellezza brillerebbe ancora

Vorrei vivere mille vite

Se sei tu che sono stato mandato a cercare

Se il tempo rimane immobile

Mi muoverò io verso di te

Questo è stato filmato

In qualche modo ti vedo

Mi muoverò io verso di te

Muoviti, non voglio questo, tesoro

Lasciato a marcire, sono così stanco di rimanere bloccato

Niente può fermarci

Muoviti, non voglio questo, tesoro

Lasciato a marcire, sono così stanco di rimanere bloccato

Se il tempo rimane immobile

Mi muoverò io verso di te

Questo è stato filmato

In qualche modo ti vedo

Mi muoverò io verso di te

Se il tempo rimane immobile

Mi muoverò io verso di te

Questo è stato filmato

In qualche modo ti vedo

Mi muoverò io verso di te

Testo di Stand Still:

Skies are blue and birds are yellow

Flowers growing just to bloom

A million chances of our glances

Catching eyes across the room



If time stands still

Move I will to you

This was filmed

Somehow I see you

Move I will to you

Break a ball upon your fence now

Yet your beauty would still shine

I would live a thousand life times

If it’s you I’m sent to find

If time stands still

Move I will to you

This was filmed

Somehow I see you

Move I will to you

Move I don’t want it babe

Left to rot, so tired of getting stuck

Nothing can stop us

Move I don’t want it babe

Left to rot, so tired of getting stuck

Nothing can stop us

If time stands still

Move I will to you

This was filmed

Somehow I see you

If time stands still (If time stands still)

Move I will to you (Move I will to you)

This was filmed

Somehow I see you (Somehow I see you)

Move I will to you