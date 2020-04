Finalmente, dopo aver ritardato l’uscita per via del lockdown che sta interessando il nostro paese e tutti il mondo, rivelata la nuova data d’uscita di Naked, il libro in cui Benji e Fede hanno deciso di svelarsi totalmente. La nuova data da segnare sul calendario è quella del 5 maggio, giorno in cui Naked arriverà finalmente nelle librerie.

Il duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, che negli ultimi anni ha fatto cantare e sognare milioni di fan, ha deciso di sciogliersi, e le motivazioni del gesto, verranno raccontate proprio nel libro. Il 3 maggio avrebbe dovuto essere anche la data del loro ultimo concerto insieme, evento che però è stato cancellato e che non ha ancora una nuova data.

L’annuncio di Benji e Fede per Naked

Ad annunciare l’arrivo del libro sono stati gli stessi Benji e Fede tramite un post sui loro profili social ufficiali. Con poche semplici parole i due cantanti hanno comunicato la nuova data e si sono augurati di non portare sfortuna, e quindi un nuovo rimando.

Dedicata ai fan anche una promessa, quella di rendere noti alcuni passi del libro prima della sua pubblicazione tramite brevi letture sul loro profilo Instagram ufficiale. Un modo per ammazzare l’attesa e, allo stesso tempo, accendere la curiosità dei propri fan.

Ecco qui sotto il post di Benji e Fede dedicato a Naked:

In Naked i due cantanti si metteranno letteralmente a nudo, raccontando gli inizi su YouTube, l’amicizia, la carriera, il successo, e infine le motivazioni che li stanno portando alla rottura, bisognosi di ritrovare loro stessi per poter prendere nuove strade in futuro.

Una storia che è simile a molte altre di giovani artisti, catapultati nel successo, ma desiderosi di trovare allo stesso tempo una propria maturità artistica.

Cosa ne pensi di questa decisione di Benji e Fede? Comprerai Naked? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto.