La musica non si ferma e gli artisti continuano a creare anche tra le mura della propria abitazione, decidendo anche in alcuni casi di rilasciare subito ciò a cui hanno dato vita.

Alla lunga lista di coloro che hanno deciso di pubblicare nuovo materiale sfruttando l’occasione di raccogliere fondi da donare in beneficienza c’è Gazzelle, che ha voluto farci ascoltare la sua “Ora che ti guardo bene”.

Un brano scritto in queste settimane di reclusione e prodotto a distanza insieme a Federico Nardelli, e che spera “possa far bene” a tutti coloro che avranno l’occasione di ascoltarlo.

“Ti piacerebbe andare sulla luna

Portiamo un sacco a pelo

E rimaniamo là

Mentre sul mondo piove forte

Suoniamo un pianoforte

Cantiamo insieme ‘Na na na’”

Un testo a tratti malinconico ma che sottolinea la realizzazione di voler condividere la vita quotidiana insieme all’altra persona. Il cantautore intende devolvere i proventi artistici della canzone all’ospedale Spallanzani di Roma. “Per fare bene anche e soprattutto a chi sta soffrendo”, ha dichiarato.

La copertina di “Ora che ti guardo bene” è stata scattata proprio da Gazzelle, affacciandosi dalla propria casa. Ancora una volta l’artista ha dimostrato come basti poco per non lasciare che la musica si fermi. Il brano è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Copertina “Ora che ti guardo bene”

Dateci un ascolto e fateci sapere il vostro parere nei commenti!

Testo di Ora che ti guardo bene di Gazzelle

[Verso 1]

Ti ricordi com’è che si fa?

La vita mescolata insieme

E poi divisa di nuovo a metà

Mentre corriamo in queste stanze

’Sta casa è così grande

Ma che lavoro fa, wow, il tuo papà?

Ti piacerebbe andare sulla luna

Portiamo un sacco a pelo

E rimaniamo là

Mentre sul mondo piove forte

Suoniamo un pianoforte

Cantiamo insieme ‘Na na na’

[Ritornello]

Ora che ti guardo bene

Sembri proprio come me

E non so se è un male o un bene

Ma sto meglio insieme a te

[Verso 2]

Ti ricordi che sapore ha

Quel bacio dato a vuoto sotto casa

Quando ridevi, ha-ha

Mentre la luce di un lampione

Illuminava un fiore

C’è un gatto col tuo nome, miao, dove va?

Ti piacerebbe stare sotto al sole

Sdraiati in un balcone

E rimaniamo là

Mentre la strada brucia male

Non ti farò del male

Ti giuro, mai, mai

[Ritornello]

Ora che ti guardo bene

Sembri proprio come me

E non so se è un male o un bene

Ma sto meglio insieme a te

[Post-Ritornello]

Ora che ti guardo bene

Sembri proprio come me

E non so se è un male o un bene

Ma sto meglio insieme a te

[Bridge]

Cantiamo insieme ‘Na na na’

Cantiamo insieme ‘Na na na’

Cantiamo insieme ‘Na na na’

Cantiamo insieme ‘Na na na’

Cantiamo insieme ‘Na na na’

[Outro]

Mentre sul mondo piove forte

Suoniamo un pianoforte

Cantiamo insieme ‘Na na na’