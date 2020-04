Chi è impaziente come me di tornare a Jumanji? Siete pronti per Jumanji 4, il nuovo capitolo della saga in lavorazione?

A differenza di Jumanji- Benvenuti nella Giungla, l’ultimo film della saga, The Next Level, contiene un preciso riferimento alla sua continuazione nelle ultime scene del film. Siamo quindi impazienti di giocare di nuovo, e di vedere cosa accadrà in Jumanji 4 (o come preferisce chiamarlo il regista Jake Kasdan, Jumanji 3 della nuova generazione).

Vediamo quindi quali sono le informazioni note sul prossimo film e tutto quello che già sappiamo su Jumaji 4.

Qual è la data di rilascio di Jumanji 4?

Stando alle date di rilascio dei precedenti film della saga di Jumanji, i primi due sono stati rilasciati entrambi nel mese di dicembre, rispettivamente il 20 dicembre 2017 e il 13 dicembre 2019.

Non è un errore quindi supporre che l’uscita di Jumanji 4 possa essere quella di dicembre 2021.

C’è però da tenere conto che la produzione doveva iniziare la lavorazione del film proprio in questo periodo, cosa che purtroppo non è avvenuta per via della pandemia di Coronavirus che ha bloccato tutto il mondo, così come le produzioni cinematografiche e la macchina dello spettacolo in generale. Lo ha spiegato lo stesso regista del film:

Stavamo appena cominciando a lavorare sul film quando è arrivata questa calamità globale, e continueremo non appena tutti si stabiliranno. Tutti amiamo lavorare insieme e abbiamo adorato realizzare i precedenti capitoli.

Data la situazione, quindi, potrebbe essere troppo presto un rilascio per dicembre 2021, che potrebbe essere costretto a slittare in avanti. Staremo a vedere…

Chi torna in Jumanji 4 del vecchio cast?

Gran parte del successo dei precedenti film di Jumanji è dovuto al suo cast formato da Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black, sarei quindi sorpresa di non rivederli di nuovo nel quarto capitolo.

Dato il finale di Jumanji- The Next Level i quattro personaggi principali potrebbero non avere un ruolo centrale nel prossimo capitolo, ma sembra davvero difficile immaginare un sequel senza di loro.

Tra i nuovi nomi troveremo di sicuro Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blain e Morgan Turner nei panni dei nuovi giocatori sfortunati, e potrebbero essere raggiunti ancora una volta da Danny DeVito nei panni del nonno di Spencer, Eddie. Anche Danny Glover potrebbe anche tornare nei panni di Milo, ma sappiamo bene che nel precedente film ha scelto di rimanere nei panni del maestoso cavallo, quindi probabilmente lo rivedremo soltanto in quelle vesti.

Potremmo anche vedere Bebe Neuwirth di nuovo come Nora Shepherd? Ha ripreso il suo ruolo del film originale per una scena divertente alla fine di The Next Level, quindi speriamo che ci sia ancora!

Cosa sappiamo della trama di Jumanji 4?

Stando al finale di The Next Level, il mondo di Jumanji arriva nella nostra realtà, quindi si può supporre che per risolvere il problema, sia necessario tornare nel gioco e risolvere la partita.

Per il momento però, queste sono solo supposizioni, perché ancora non si sa nulla di certo riguardo alla trama di Jumanji 4. Lo stesso regista ha ammesso di non conoscere ancora il seguito, che come dicevo prima, avrebbe dovuto iniziare ora la sua lavorazione. Speriamo di saperne presto di più al riguardo.

E tu come pensi continuerà l’avventura in Jumanji 4? Lascia un commento per farmelo sapere.