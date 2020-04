Kelly Clarkson ha deciso di tornare sulla scena musicale oggi (16 aprile 2020) con un nuovo singolo chiamato “I Dare You“. Tra l’altro non si è risparmiata, dato che questo rilascio comprende ben 6 versioni diverse.

Prodotto da Jesse Shatkin, il brano è un inno ottimista che predica positività e amore. Può essere facilmente eletto come il singolo top per quanto riguarda l’integrazione di più comunità. Questo spiega perché Kelly Clarkson ha registrato la canzone I Dare You in ben cinque lingue diverse e con altrettante superstar locali. C’è una versione francese con Zaz, una versione araba con Faouzia, un’interpretazione tedesca per gentile concessione di Glasperlenspiel, una versione spagnola con Blas Cantó e persino una interpretazione ebraica accanto con Maya Buskila. Si è vero, manca l’Italia purtroppo. Mi sarebbe piaciuto sentire un Tiziano Ferro oppure anche Marco Mengoni tra i beat di I Dare You.

“Questo è il mio progetto preferito e forse anche il più difficile a cui abbia mai lavorato”, spiega Kelly nel comunicato stampa ufficiale. “È sempre stato un mio sogno, da quando sono cresciuta cantando su più lingue. E’ difficile trovare la canzone perfetta, con il messaggio perfetto e collegarci tutti a livello globale. Poi occorre registrare quella canzone con molti altri artisti che vivono in altre parti del mondo e cantano la canzone nella loro lingua madre.”

Kelly ha anche spiegato perché il progetto non è stato rinviato a causa del COVID-19.

“Abbiamo deciso di continuare a lavorare sulla canzone senza modificare la data di rilascio perché riteniamo che non esista periodo migliore per migliorare la connessione di più popoli, e forse questo messaggio porterà anche una piccola dose di speranza.”

Qui sotto trovi le 6 versioni della canzone, incluso un mega-mix internazionale con tutti e cinque gli artisti. Successivamente usa i commenti per dirci qual è la tua versione preferita. Più sotto trovi anche il testo della canzone in lingua originale.

Il testo in lingua inglese di I Dare You

[Verso 1]

There’s a wolf that preys on a world that strays so far from the Garden (Oh)

And just like your own, every heart you know seems cold and hardened (Oh)

You may not have the stage, but you still have a voice

You may not have the strength, but if you have a choice

[Ritornello]

I dare you to love

Oh, I dare you to love

Even if you’re hurt and you can only see the worst

Even if you think it’s not enough

Oh, I dare you to love

[Verso 2]

We’re all full of hope, tryna stay afloat, tryna save one another

People let you drown ‘cause they don’t know how to stay above water

When they’re too broken to know what they’ve put you through

Do the only thing that you’d want done to you

[Ritornello]

Oh, I dare you to love (Dare you to love)

Oh, I dare you to love (I dare you to love)

Even if you’re hurt and you can only see the worst (Oh)

Even if you think it’s not enough

Oh, I dare you to love

[Post-Ritornello]

I dare you to love, oh

[Ponte]

You may not have the stage, but you still have a voice

You may not have the strength, but if you have a choice

[Ritornello]

I dare you to love, even if you can’t

No, I dare you to love

Oh, even if you’re hurt and you can only see the worst (Only see the worst)

Even if you think it’s not enough

Oh, I, I dare you

[Conclusione]

I dare you

Oh, I, I dare you to love