Chi non ha mai giocato a Myst, il videogioco per PC più venduto negli anni ’90? Sì proprio il gioco misterioso e pieno di rompicapo che ci faceva viaggiare in decine di mondi incantati… Ecco, il gioco di Myst sta per diventare una serie tv! Un progetto che incuriosisce non poco chi conosce la storia originale del gioco, ma che allo stesso tempo entusiasma molti fan che l’hanno amato.

Ad occuparsi della sceneggiatura sarà Ashley Edward Miller, che scriverà la puntata pilota e ricoprirà anche il ruolo di showrunner. Miller si è già occupato della scrittura di altre serie, come alcune puntate di Black Sails, Fringe e Terminator: The Sarah Connor Chronicles, ma è conosciuto soprattutto per le sceneggiature di film come Thor e X-Men: L’inizio.

Di cosa parlerà la serie tv di Myst?

Del progetto sulla serie tv di Myst sappiamo ancora molto poco, ma pare che ci sia alla base l’idea di voler creare un vero e proprio universo legato al mondo di Myst, dove far convogliare non solo serie tv e progetti televisivi, ma anche film. La società che si sta interessando al progetto è la Village Roadshow, e pare avere idee a dir poco ambiziose al riguardo.

Per poter immaginare quella che probabilmente sarà la trama di Myst come serie tv, può essere utile dare uno sguardo a ciò che mostrava il videogioco.

Creato nel 1993 dai fratelli Robyn e Rand Miller, Myst fu uno dei primi esperimenti in materia di videogioco a voler creare un vero e proprio universo parallelo in cui il giocatore potesse immergersi completamente e nel modo più realistico possibile. Il giocatore, chiamato Lo Straniero, si ritrova misteriosamente in possesso di un libro chiamato Myst, e dopo aver posato una mano su un’illustrazione del libro, questi si trova catapultato in un mondo parallelo, un’isola, dove dovrà muoversi ed esplorare quello che ha intorno per tentare di tornare nella sua realtà.

Lo Straniero così si accorge che sull’isola ci sono diversi edifici, uno di questi è una biblioteca semi-distrutta dal fuoco di un incendio, nel quale trova diversi libri che si collegano ad altrettanti mondi paralleli. Una serie di viaggi nel viaggio, che portano il giocatore di avventura in avventura.

Risulta abbastanza difficile capire in che modo verrà impostata una serie su queste basi, ma proprio per questo motivo la curiosità è davvero tanta!

E tu conosci il videogioco Myst? Cosa pensi di questa serie tv in arrivo? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo.