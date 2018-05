13 Reasons Why: ecco come rivedremo Hanna nella seconda stagione

Hanna tornerà nella seconda stagione di 13 Reasons Why, ma non soltanto nei flashback. Leggi qui tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

La seconda stagione di 13 Reasons Why debutta su Netflix questo venerdì (18 maggio). Impazienti di vedere come è stata ripresa la storia, veniamo a conoscenza, tramite le prime recensioni, come Hannah (Katherine Langford) ritorna nella storia.

Sapevamo che Katherine Langford sarebbe tornata, nonostante il tragico suicidio del suo personaggio che è stato il cuore di tutta la prima stagione, tramite dei flashback ancora una volta pronti a raccontarci la sua storia. Ma come la vedremo in questa seconda stagione?

Pare che, sempre tramite flashback, vedremo molte più interazioni tra Hanna e gli altri personaggi, situazioni e cose che non abbiamo mai visto prima.

Pare che, nella seconda stagione, ogni episodio seguirà la testimonianza di un personaggio diverso mentre la causa della famiglia Baker contro la scuola va in giudizio. Ogni personaggio, inoltre racconterà la propria versione dei fatti descritti da Hannah sui nastri.

Nono solo flashback

Dalle ultime indiscrezioni, pare che il personaggio di Hanna avrà ulteriore spazio. La ragazza infatti apparirà anche come fantasma, e a vederla sarà soltanto Clay (Minnette) che potrà anche interagire con lei.

Ecco quello che EW dice nella sua recensione della seconda stagione:

In questa stagione, Hannah è un fantasma vero e proprio, non uno spettro passeggero che le coscienze dei suoi cari viventi; sarà un fantasma che cammina, parla, tipo Patrick Swayze in “Ghost”

Non resta che aspettare l’uscita della seconda stagione di 13 Reasons Why il prossimo venerdì.