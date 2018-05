Zooey Deschanel: il finale di “New Girl” non è stato quello che mi aspettavo

Dopo l’ultimo episodio della serie tv “New Girl”, ecco quanto ha dichiarato Zooey Deschanel, l’attrice progagonista che ha interpretato il ruolo di Jess

Attenzione spoiler sull’ultimo episodio di New Girl 7

Giunge al termine una delle serie tv più amate degli ultimi anni: “New Girl”, una storia che non si discosta molto dalla classica sit-com con protagonisti un gruppo di amici che dividono quotidianità, storie e problemi. La scorsa notte, negli Stati Uniti, e andata in onda l’ultima puntata della serie, concludendo la storia con una nota felice.

Jess e Nick si sono sposati, Winston e Aly sono diventati genitori, gli avvisi di sfratto si sono rivelati un enorme scherzo ed i personaggi hanno deciso di lasciare il loft per iniziare una nuova vita.

Un finale che più perfetto di così non poteva essere, eppure la protagonista della serie, Zooey Deschanel ammette di aver pensato che sarebbe potuto andare in un modo completamente diverso.

Parlando con Deadline, l’attrice ha dichiarato:

“Pensavo che ci fosse un’altra versione del finale che avrebbe potuto essere un po’ più oscura. Non ‘oscura’ nel senso horror, ma che magari contemplasse la possibilità che Jess e Nick non finissero insieme. Pensavo che potesse esserci una versione in cui non finiscono insieme, ed è di certo un finale più agrodolce, ma adoro anche questa versione: è più nel regno della commedia romantica che è poi il cuore di questo show”

Quando le è stato chiesto se gli sceneggiatori avessero programmato una versione alternativa del finale, ha confermato di non essere a conoscenza di niente del genere.

“Sarebbe una domanda da porre agli autori- ha detto Zooey -ma per quanto ne so, questo era il finale al quale stavano puntando da sempre”

Ora che la serie di “New Girl” è ufficialmente finita, Deschanel rivela di aver bisogno di un periodo di pausa e magari dedicarsi al lavoro nella sua attività agricola sostenibile messa in piedi insieme a suo marito.

Tra questo, la sua band She & Him e il fatto che l’attrice reciterà nel ruolo di Belle nel concerto de “La Bella e la Bestia” all’Hollywood Bowl, sembra che Zooey non avrà molto tempo libero.

Noi ci auguriamo di rivederla al più presto in qualche nuovo progetto, insieme alla sua naturale bellezza e simpatia.