“Bohemian Rhapsody” il film: ecco il trailer

Arriva “Bohemian Rhapsody” il film dedicato a Freddie Mercury.

Molto si è già detto e scritto su ‘Bohemian Rhapsody’, il film su Freddie Mercury e i Queen con Rami Malek (attore noto per la serie “Mr. Robot”) nel ruolo del grande cantante. Il film uscirà il prossimo novembre, dopo avere cambiato regista in corsa, in seguito all’uscita dal progetto di Bryan Singer, sostituito dal regista inglese Dexter Fletcher.

Finora avevamo visto alcune immagini – ma mai un filmato. Ecco il trailer – così come le foto, sono immortalati alcuni momenti iconici della storia del gruppo, come il Live Aid a Londra nel 1985, o la creazione della storica canzone che dà il titolo al film.

Assieme a Rami Malek, sono ovviamente presenti Brian May (interpretato da Gwilym Lee) mentre il bassista John Deacon e il batterista Roger Taylor sono impersonati, rispettivamente, dagli attori Joseph Mazzello e Ben Hardy.