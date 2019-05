Si è proprio vero, Chris Rock e Lionsgate stanno collaborando a uno spin-off di “Saw“.

“Sono stato un fan di ‘Saw’ dal primo film uscito nel 2004″, ha detto Rock. Quindi sono entusiasta dell’opportunità di portare al cinema un nuovo capitolo di questo film.”

Il franchise ruota attorno al personaggio immaginario costruito da John Kramer, chiamato “Jigsaw Killer” o “Jigsaw“, che intrappola le vittime in situazioni che mettono alla prova la loro volontà di vivere. Tobin Bell ha interpretato Jigsaw in tutti e otto i film. I film di Saw, considerato il costo basso per la loro realizzazione, sono stati molto redditizi per Lionsgate, dato che l’azienda ha incassato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Mica gruzzolini! Mark Burg, Oren Koules e Gregg Hoffman hanno prodotto tutti i film della saga “Saw”.

Joe Drake, presidente del Motion Picture Group della Lionsgate, ha annunciato che il nuovo film di Saw uscirà il 23 ottobre 2020.

“Quando Chris Rock è venuto da noi e ha descritto con agghiaccianti dettagli la sua fantastica visione del nuovo Jigsaw Killer, eravamo all-in”, ha detto Drake. Saw è uno dei franchise horror di maggior successo di tutti i tempi ed è una delle serie di maggior successo di Lionsgate. Il nuovo film seguirà lo stile dei precedenti Saw. Chris ha concepito questa idea e siamo sicuri che riuscirà a rinvigorire il marchio con la sua arguzia, la sua visione creativa e la sua passione per questo franchise”.

La sceneggiatura è basata su una storia ideata da Rock e scritta da Pete Goldfinger e Josh Stolberg. Il film sarà prodotto da Rock, Daniel Heffner e dai creatori originali di “Saw”, James Wan e Leigh Whannell. In regia ci sarà Darren Lynn Bousman.

Chi è Chris Rock?

Per chi dubita di lui, Rock ha vinto quattro Emmy e tre Grammy. Ha recitato come attore in parecchi film comici tra cui Zohan e Mai Dire Ninja. In qualità di regista ha diretto Top Five del 2014. Speriamo che questo nuovo Saw non sia un film demenziale alla Scary Movie… considerando il background di Chris Rock.

L’originale “Saw” è costato 1,2 milioni di dollari e ha segnato il debutto alla regia di James Wan, il nuovo maestro dell’horror. Il film più recente della saga si intitola “Jigsaw” del 2017, e ha guadagnato 100 milioni di dollari in tutto il mondo.