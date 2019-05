Torniamo agli anni ’60 con I Soprano…

I Soprano, uno degli show televisivi più acclamati dalla critica di tutti i tempi e che ha contribuito a inaugurare una nuova narrazione sui piccoli schermi, tornerà a farci esaltare attraverso un primo spin-off.

Sarà un film prequel pronto a farci venire i brividi lungo la schiena, anche perché vanterà un protagonista speciale… l’attore di The Punisher, Jon Berthnal.

In questa foto sotto possiamo dare un’occhiata all’attore nel suo nuovo ruolo:

Il film, che probabilmente si chiamerà The Many Saints of Newark o Newark, si concentrerà sul dominio mafioso del padre di Tony Soprano.

Nel film ci sarà anche l’attore Michael Gandolfini – il figlio del compianto James Gandolfini, che ha interpretato Tony Soprano nella serie originale – e interpreterà la versione più giovane del suo personaggio.

Anche Ray Liotta, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Vera Farmiga e Alessandro Nivola faranno parte del cast del film.

Alan Taylor dirigerà il film dopo aver diretto alcuni episodi della serie tv (ha anche diretto diversi episodi di Game of Thrones e il sottovalutato Thor: The Dark World).

The Many Saints of Newark uscirà il 25 settembre 2020.