Una simpatica e moderna revisione del famigerato pezzo di Tony Renis che rapisce ogni generazione

Un’accoppiata alquanto strampalata ma vincente quella di Alberto Urso e J-Ax, due artisti che musicalmente parlando non potrebbero essere più diversi ma che si sono trovati, in questi tempi a dir poco complicati, in un brano che – ci mettiamo la testa sul fuoco – farà un grande successo quest’estate: “Quando Quando Quando“, rivisitazione del pezzo di Tony Renis del 1962.

Il pezzo featuring tra l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e il grande J-Ax è stato prodotto da niente poco di meno che Gabry Ponte. Ecco cosa ha annunciato Urso sul suo profilo Instagram:

Ciao ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Ho scelto “Quando Quando Quando” di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring @j.axofficial e prodotto da @gabryponte che ringrazio entrambi tantissimo.

Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani.

Possiamo dire che il pezzo ha già fatto un grande successo: il ragazzo ha presentano in anteprima il brano ad Amici Speciali, nuovo programma di Maria De Filippi, in cui Urso è uno dei concorrenti: il pezzo ha fatto ballare chiunque nel grande studio semi-vuoto. Visto il periodo alquanto particolare, Alberto Urso ha dovuto esibirsi da solo, senza la compagna di J-Ax: è riuscito comunque a strappare qualche sorriso e farci venire un’immensa voglia d’estate!

“Quando Quando Quando” è un grande classico della canzone italiana, ora rivisitato in chiave dance-pop e rap. Il singolo nasce ripensando al celebre brano proposto da Tony Renis nel 1962, prima in versione bossa nova e poi samba e disco. Gabry Ponte, produttore musicale del brano, ha scelto di rivisitarlo in versione dance pop/rap.

La versione originale di Renis fu presentata al Festival di San Remo 1962.

Non è ancora stata resa nota la data in cui uscirà il video ufficiale: seguiteci per rimanere aggiornati e ricevere nuove notizie a riguardo! Ascolta il brano qui:

Ascolta “Quando Quando Quando” di Alberto Urso ft. J-Ax

Intanto, qui sotto potete trovare il testo e il significato di “Quando Quando Quando“.

Significato di “Quando Quando Quando” – Alberto Urso feat. J-Ax

Il significato del brano è da ritrovare nelle parole stesse di Alberto Urso, che dice di voler portare un po’ di gioia, spensieratezza e voglia d’estate. Cosa dite, secondo voi ci è riuscito? Fatemi sapere nei commenti!

La cosa più bella di questo pezzo, poi, è sicuramente che riesce a mettere d’accordo tutte le generazioni!

Testo di “Quando Quando Quando” – Alberto Urso feat. J-ax

Dimmi quando tu verrai

dimmi quando quando quando

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai

Ho un pensiero che mi gira per la testa

aspetto di vederti che il telefono mi stressa

a me non interessa fare il figo con la Tesla

anzi dimmi quando verrai che ho riparato la Vespa

ti porto in giro tipo Vacanze Romane

e la tua voce è la più sexy che conosca

cammino sulla gente come Benigni agli Oscar

sei Sophia Loren con il make up da rockstar

ho qualche difetto don’t worry mama

ma nessuno è perfetto

tipo la pizza Hawaiana

quella è yaki tu seu yummy

quindi give me give me dammi dammi

give me give me

Dimmi quando tu verrai

dimmi quando quando quando

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai

Ogni istante attenderò

fino a quando quando quando

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me

Dimmi dimmi dimmi quando tu verrai

(give me, dammi, give me give me dammi)

dimmi quando quando quando

(give me, dammi, give me give me dammi)

l’anno, il giorno, l’ora in cui

(give me, dammi, give me give me dammi)

forse tu mi bacerai

(give me, dammi, give me give me dammi)

Ogni istante attenderò

fino a quando quando quando

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me