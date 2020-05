Lady Gaga e Ariana Grande hanno collaborato per il nuovo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album Chromatica: il titolo è Rain On Me ed è stata annunciata la data del suo arrivo.

A qualche giorno dall’annuncio del debutto del nuovo album, Lady Gaga ha annunciato su Instagram che la data è prevista per il 22 maggio: l‘uscita di Rain On Me è ormai vicina.

Il debutto di Chromatica è stato rimandato e la stessa cantante aveva dato notizia del cambio di data a causa della situazione di blocco in seguito alla pandemia. Dunque il nuovo album vedrà la luce a partire dal 29 maggio.

Il nuovo disco avrà tantissime sorprese. Oltre al featuring con Ariana Grande, Lady Gaga legherà la sua voce con Elton John nel brano Sine From Above e con BLACKPINK nel brano Sour Candy.

Nel frattempo, la cantante ha dato il suo contributo curando lo speciale One World: Together at Home, l’evento mondiale e virtuale che ha messo insieme tantissimi artisti, con la collaborazione di Global Citizen.

Dopo il periodo di raccolta fondi per l’emergenza sanitaria, è tempo per Lady Gaga di riprendere la promozione del nuovo album che, oltre al formato digitale, sarà disponibile in vinile e anche in ‘cassetta’, e per questo non eravamo più abituati. Il classico e il digitale riprendono la loro particolare convivenza.

In seguito all’uscita di Stupid Love, primo singolo estratto dall’album Chromatica, è il turno di Rain On Me che anticipa dunque, di solo una settimana il rilascio dell’album. La cover del nuovo singolo è rappresentata da Lady Gaga e Ariana Grande sullo sfondo, il tutto marcato in stile anni ’80, e molto rock. Rain On Me uscirà anche in versione video, girato dalle cantanti prima del lockdown.

Attendiamo il risultato del primo duetto di Lady Gaga e Ariana Grande in Rain On Me, in streaming su tutte le piattaforma digitali e gli store a partire dal 22 maggio, e ricordiamo anche in vinile e cassetta.

