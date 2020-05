Pia Mia è tornata!

La pop star/attrice (di recente ha recitato in After) ha rilasciato nella giornata di ieri (15 maggio) una canzone che si intitola “Princess“, che in italiano ovviamente si traduce “Principessa.”

La 23enne ha pubblicato la bella cover dai toni rosa sui social media qualche giorno fa e ha condiviso un breve snippet del video musicale, che è stato rilasciato nella sua versione face time sempre ieri.

Probabilmente l’album di debutto di Pia Mia non uscirà tra tanti mesi. Tra l’altro ha già rilasciato qualche canzone interessante, quindi non gli servirà molto materiale per riempire l’album. Nel 2019 ha rilasciato una ballata dal titolo “Bitter Love” e poi tre collaborazioni hip-hop/pop.

Quali sono queste 3 collaborazioni? Ha unito le sue forze con Theron Theron in “Crybaby“, con YG in “Feel Up” (una traccia largamente sottovalutata) e ha collaborato con Gunna e Carnage in “Don’t Get Me Started“. Tutte queste canzoni hanno prodotto numeri in streaming impressionanti, il che significa che Pia Mia ha una bella base su cui lavorare. Conosce già le esigenze del suo pubblico, sa cosa funziona e cosa no, e può creare i suoi nuovi singoli considerando tutti gli aspetti del caso.

Da quello che sappiamo, Pia ha girato il video per la sua nuova canzone pop R&B tramite FaceTime, quindi ha dovuto sfruttare al massimo lo spazio che aveva. Ciò comportava trascorrere del tempo nella sua vasca da bagno e mentre si dondolava in biancheria ricoperta di cristalli scintillanti.

A causa della pandemia di coronavirus che le ha reso impossibile girare un video musicale standard, ha dovuto essere creativa e fare qualcosa in casa. Il fotografo di celebrità Angelo Kritikos l’ha aiutata dirigendo il video intimo di Pia da remoto.

Come si può notare anche nella cover, Pia Mia si è fatta disegnare un tatuaggio finto sulla pancia che riporta la scritta “Princess”.

Il video di Pia Mia e la sua canzone hanno ricevuto un caloroso benvenuto dai fan nella sezione commenti di YouTube. Molti fan hanno adorato il fatto che “Princess” assomigli alla canzone di Chris Brown “Kiss Kiss“.

“È così sottovalutata!!!! Adoro la sua musica e il suo aspetto. È una dea!!!,” scrive un fan su YouTube.

“Non sapevo che kiss kiss potesse migliorare”, ha scritto un altro fan.

Nonostante il sex appeal della canzone, la principale speranza di Pia è che “Princess” possa aiutare le persone durante questi momenti difficili e incerti.

La cantante ha detto:

“Spero che le persone si sentano puù forti, abbiano un senso di pace e si sentano meglio durante l’ascolto di Princess”.

Pia ha continuato:

“Ci unisce tutti. In questo momento, il mondo sta vivendo tempi bui, e quindi volevo portare un po’ di luce. La mia nuova canzone è forte, è sexy. Si tratta di divertirsi, abbracciare la propria sessualità”.

E tu cosa ne pensi di questa canzone? Pensi che potrà avere lo stesso successo di Kiss Kiss di Chris Brown?

Il testo di Princess di Pia Mia

[Intro]

Wallis

[Ritornello]

He call me “Honey baby,” he know I’m the princess (‘Cess)

For the time that he’s mine, he get what he needs

Take him shoppin’, it ain’t nothin’ ‘cause I’m rich, rich (Rich)

Watch him shine, baguetty time, his sugar mami

He call me “Honey baby,” he know I’m the princess (‘Cess)

For the time that he’s mine, he get what he needs

Take him shoppin’, it ain’t nothin’ ‘cause I’m rich, rich (Rich)

Watch him shine, baguetty time, his sugar mami

[Verso 1]

P-I-A M-I-A, I been hiding (Ooh)

Six thousand miles away (Yeah), chillin’ on a island (Ooh-ooh)

Won’t be stuck on silent, me and him on pilot (Yeah, yeah)

Swimmin’ in this money, he be calling me his “Highness”

Yeah, he liking what he see (What he see, yeah, yeah)

Palace like a fantasy, yeah (Fantasy, ooh)

Now he never wanna leave (Wanna leave)

Afternoon delight, I gave him sugar for the tea, yeah

[Ritornello]

He call me “Honey baby,” he know I’m the princess (‘Cess)

For the time that he’s mine, he get what he needs

Take him shoppin’, it ain’t nothin’ ‘cause I’m rich, rich (Rich)

Watch him shine, baguetty time, his sugar mami

He call me “Honey baby,” he know I’m the princess (‘Cess)

For the time that he’s mine, he get what he needs

Take him shoppin’, it ain’t nothin’ ‘cause I’m rich, rich (Rich)

Watch him shine, baguetty time, his sugar mami



[Verso 2]

House bill paid (Paid), car note paid (Paid)

What’s a hunnid K though? (Ooh) That’s just little change, oh

Crazy girls fade (Yeah), Henny in my veins, yeah

Can he keep up? (Mmm) Can he keep up?

Yeah, honey, don’t know

You gon’ listen when I speak (When I’m speakin’)

If you don’t like it, you can leave (Leave, leave, leave)

I mix the spicy with the sweet (Sweet, sweet, sweet)

Afternoon delight, I gave him sugar for the tea, yeah

[Ritornello]

He call me “Honey baby,” he know I’m the princess (‘Cess)

For the time that he’s mine, he get what he needs

Take him shoppin’, it ain’t nothin’ ‘cause I’m rich, rich (Rich)

Watch him shine, baguetty time, his sugar mami

He call me “Honey baby,” he know I’m the princess (‘Cess)

For the time that he’s mine, he get what he needs

Take him shoppin’, it ain’t nothin’ ‘cause I’m rich, rich (Rich)

Watch him shine, baguetty time, his sugar mami