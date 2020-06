Dopo lunghi mesi di stop per via dell’emergenza Coronavirus, i cinema italiani da ieri, 15 giugno 2020, hanno finalmente riaperto i battenti con interessanti risultati per quanto riguarda il Box Office.

Se vi state chiedendo qual è il film che ha registrato più spettatori in Italia, in questo primo giorno di riapertura, forse la risposta vi sorprenderà; si tratta del film francese I Miserabili, diretto da Ladj Ly.

Box Office in Italia dopo la riapertura dei cinema

Il film I Miserabili, già uscito in precedenza tramite streaming su piattaforme come MioCinema e Sky Primafila Premiere, pare fosse molto atteso in sala, così tanto da ottenere il primo posto al Box Office registrando un incasso di 1282 euro a meno di 24 ore dalla prima uscita. A seguire troviamo il film Favolacce di Fabio D’Innocenzo che con 819 euro si posiziona al secondo posto.

Al terzo posto, nonostante la sua prima uscita risalga al 22 febbraio scorso, troviamo il film Bad Boys for Life e a seguire il pluripremiato e apprezzato Parasite di Bong Joon-oh che è tornato in quasi tutte le sale cinematografiche italiane proprio per l’ottima accoglienza ricevuta, con 584 euro di incasso.

Il quinto posto, appena sotto Parasite, è per il film di Cristina Comencini Tornare che nonostate arrivi soltanto ora nei cinema, riceve 569 euro di incasso al Box Office. Lo segue a brevissima distanza il film horror The Grudge con 546 euro d’incasso e dopo una breve uscita il 5 marzo.

Gli ultimi 4 posti della top ten sono rispettivamente per i film Dio è donna e si chiama Petrunya (che ha registato 543 euro d’incasso); I Vitelloni (526 euro), uscito per festeggiare il centenario della nascita del grande Alberto Sordi; La vita invisibile di Euridice Gusmao (456 euro) e infine Cattive acque (452 euro) con Mark Ruffalo e Anne Hathaway che di posizionano al decimo posto.

Da questi dati, molto incoraggianti, speriamo possa ripartire l’economia dei cinema come luoghi di cultura e intrattenimento.

Tu cosa ne pensi delle posizioni dei film al Box Office? Facci sapere la tua lasciando un commento.