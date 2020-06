Dopo l’annullamento di quest’anno per l’emergenza Corovanirus, l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest fa sapere che nel 2021 l’evento ci sarà e ha già delle date e una location, ossia la città di Rotterdam.

Quest’anno, purtroppo, portare avanti un evento di tale portata sarebbe stato davvero impensabile, ma questo non vuol dire che l’anno prossimo non si possa tornare a godere della musica dei vari paesi dell’Unione Europea tutti insieme.

Quali saranno le date del prossimo Euovision Song Contest?

I giorni del prossimo anno da segnare in calendario sono il 18 e 20 maggio, per quanto riguarda le fasi preliminari dell’Eurovision Song Contest, e il 22 maggio 2021 sarà invece dedicato alla finalissima e quindi alla premiazione della canzone vincitrice del contest.

L’annuncio della location, Rotterdam, era stato dato già durante il Europe Shine A Light, la serata speciale che è stata organizzata a maggio proprio per tentare di sostituire il grande evento annullato, le date però non erano ancora state annunciate, arrivando soltanto oggi.

Durante l’Europe Shine A Light ad esibirsi sono stati diversi artisti, ognuno però in solitaria dai diversi paesi, e purtroppo, come si può ben immaginare, senza alcun pubblico.

Dall’Italia ha partecipato all’evento Diodato, con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 Fai Rumore. Come location Diodato ha scelto la bellissima cornice dell’arena di Verona.

Per fortuna il prossimo anno tutto tornerà alla normalità anche per L’Eurovision, che riporterà tutti insieme i vari artisti e dove potremo andare anche noi per godere della bellezza della musica live. Purtroppo quest’anno sono stati numerosi gli eventi e i grandi concerti annullati, visto che non avrebbero potuto garantire le norme di sicurezza richeste dalla legge.

Inutile negare la gioia di poter pensare già ad una prossima primavera piena di musica, e fantasticare su chi vi parteciperà. E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.