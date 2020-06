A partire dal 3 luglio verrà pubblicato in edizione speciale “2020 Speedball – 25° anniversario” una ristampa del quinto album della band bresciana Timoria.

Per tale occasione saranno disponibili due formati: un doppio CD in streaming e digital download, con all’interno l’intero album rimasterizzato e l’aggiunta di undici incisioni live registrate durante il concerto tenuto al “Rolling Stone” di Milano il 18 dicembre 1995, data finale del tour “Senza Far Rumore”, e un doppio LP in vinile arancione da 180gr, disponibile in edizione limitata.

Queste pubblicazioni saranno anticipate in tutti i negozi dal 19 giugno e sugli store online a partire dal 26 giugno con l’uscita di “2020 Speedball” in vinile picture anch’esso in edizione limitata e numerata.

L’album, che non è stato definito un vero e proprio concept, è caratterizzato da una tematica piuttosto profetica che descrive un futuro prossimo (l’anno 2020, per l’appunto) in cui l’essere umano deve prodigarsi per ricercare un “nuovo mondo” dove poter vivere, viste le condizioni in cui egli stesso ha ridotto il pianeta che lo ospita.

In tale contesto l’uomo sembra essere ossessionato da una nuova droga, che corrisponde all’illusione di una virtuale in cui i mass media sono affollati da falsi miti artistici che si ergono a detentori di verità assolute. L’altra faccia della medaglia tematica è costituita dalla presenza di brani che condannano questa realtà e ricercano i veri valori, come l’amicizia, l’amore, la compagnia, l’umiltà e la dignità, elementi ormai in totale disfacimento.

“2020 Speedball” fu pubblicato nel marzo 1995 ed è l’album che segna la definitiva consacrazione della band capeggiata da Omar Pedrini e Francesco Renga.

Lo stesso Pedrini racconta il successo che questo disco regalò alla nota rock band:

“Nel 1993 i Timoria con l’epocale ‘Viaggio senza vento’ furono consacrati al successo che li proiettò a sorpresa nel mondo dei ‘grandi’ tanto che dai primi rock club iniziammo anche a suonare nelle arene riservate alle band straniere. I Timoria erano sulla bocca di tutti, la nostra scommessa era vinta ed io mi sentii libero di comporre seguendo il mio istinto senza più ansie da prestazione. Eravamo però ad un bivio: fare un disco rock-pop, magari con un nuovo produttore, per cercare di soddisfare le radio, per allargare il nostro pubblico e il nostro consenso o registrare il disco nella maniera più istintiva possibile, autoproducendolo? Ci guardammo tra di noi e in un attimo eravamo tutti d’accordo!”

