Questo periodo di emergenza mondiale che ci stiamo lasciando alle spalle sta costringendo il mondo intero a riprogrammare eventi e premiazioni e non è da meno la data più attesa nel mondo del cinema, quella che riguarda i Premi Oscar che verrà infatti spostata dal 28 febbraio al 25 aprile.

Una decisione che nasce dall’esigenza di dare l’opportunità, anche ai film che non sono potuti ancora uscire in sala per via del lockdown e della chiusura delle sale, di riuscire comunque a candidarsi.

L’importante decisione è stata presa dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences facendo slittare in avanti di due mesi l’importante appuntamento.

La data per i Premi Oscar 2021 si sposta in avanti

Ecco quanto dichiarato, in un importante messaggio, il presidente dell’Accademia David Rubin:

Per oltre un secolo, i film hanno svolto un ruolo importante nel confortarci, ispirarci e intrattenerci nei momenti più bui. La nostra speranza, nel prolungare il periodo di ammissibilità e la data dei nostri premi, è di fornire la flessibilità ai cineasti che devono ancora finire e far uscire i propri film, in modo che non siano penalizzati per colpa qualcosa che sfugge dal nostro controllo.

Cosa cambia a parte la data della premiazione? Di sicuro i criteri di ammissibilità che sono stati ampliati. Un lungometraggio, ad esempio, ha una data d’uscita valida se compresa tra il 1 ° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021.

La scadenza per la presentazione delle categorie speciali (lungometraggio animato, lungometraggio documentario, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, cortometraggio animato e cortometraggio dal vivo) è quella del 1 ° dicembre 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle categorie di ingresso generali, inclusi miglior film, colonna sonora originale e canzone originale, è stato spostato al 15 gennaio 2021.

Insomma, più tempo per tutti, in modo da potersi lasciare questo brutto periodo alle spalle e ricominciare a sognare con il cinema.

E tu cosa ne pensi di questa decisione. Fai sapere la tua lasciando un commento.