Vasco Rossi rivela al pubblico chi è la “Silvia” della sua canzone e cosa si cela dietro “Jenny”.

Ha compiuto ieri 43 anni “Jenny/Silvia”, il primo giradischi di Vasco Rossi, che per l’occasione ha pensato di rispondere una volta per tutte alle domande del pubblico e rivelare chi e cosa gli ha dato l’ispirazione per scrivere i due brani.

Partiamo da “Silvia” che prende il nome dalla ragazza “della porta accanto”. Silvia abitava infatti nel vicinato e il cantante racconta di averla voluto rappresentare secondo l’immagine che ha sempre avuto di lei, inserendo anche un po’ di fantasia.

“Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Vista sempre con gli occhi del cantautore”

Una serie di immagini, come è tipico della sua scrittura, sono state dipinte nel brano: “Silvia riposa dentro la stanza/ Con una mano sotto il cuscino/ Mentre di fuori spunta il mattino/ Che fra non molto la sveglierà”.

“Se fossi stato una femmina a quell’età mi sarei comportato come lei. Racconto queste cose perchè io ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne della famiglia”

Insieme a queste parole Vasco ha pubblicato anche una foto che ritrae proprio la “sua” Silvia in giovane età affiancandole uno dei versi della canzone. Alcuni anni fa Paolo Bonolis era riuscito nell’impresa di intervistarla, e in quell’occasione la donna aveva rivelato come avesse scoperto solo dopo la pubblicazione del brano di essere lei la protagonista in questione. Di Vasco aveva detto: “Era dolcissimo, mi ha lasciato tanto e mi ha regalato anche un forte legame con il nostro paese”.

Foto di Silvia, pubblicata da Vasco Rossi sul profilo Instagram

E poi c’è “Jenny” che nel 1978 divenne “Jenny la pazza”. Questa volta pero’ il cantante non si è ispirato a una persona reale ma ha dato una sembianza umana alle sue paure.

“Jenny è la trasposizione dei miei periodi di esaurimento nervoso. Oggi si chiama depressione. Avevo sempre la paura di finire esaurito e mia zia la esorcizzava promettendomi una cura a bastonate! […] Jenny la pazza non era una figura femminile che conoscevo ma mi sembrava un nome molto adatto. Da esaurita”.

Due brani celebri che ancora oggi rappresentano due importanti capitoli nella carriera di Vasco. 43 anni dopo il pubblico potrà finalmente smettere di domandarsi chi siano “Silvia” e “Jenny”. La risposta l’abbiamo avuto.