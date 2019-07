Dopo lo straordinario successo di “Bohemian Rhapsody” e “Rocketman” arriva un terzo film biografico, questa volta sul re del rock ‘n’roll Elvis Presley.

Il film, scritto e diretto da Baz Luhrmann – famoso per aver portato sugli schermi “Il Grande Gatsby”- racconterà la vita e i primi passi della leggenda, fino al grande successo. Di particolare rilievo sarà la relazione tra il cantante e il suo manager, Tom Parker, che verrà interpretato da Tom Hanks.

Nell’ultimo periodo sono state tante le voci relative ai possibili nomi in lizza su chi potesse interpretare il personaggio di Presley e dopo numerose indiscrezioni finalmente è stato annunciato che sarà l’attore Austin Butler a vestire i suoi panni.

Ma non è stata una scelta semplice, spiega il regista:

“Durante i casting è stato un onore poter imbattermi in così tanti talenti. Sapevo che non avrei mai potuto fare questo film se la scelta non fosse stata assolutamente giusta, cercavamo un attore in grado di poter rievocare i singolari movimenti naturali e le qualità vocali di questa star straordinaria, ma anche la vulnerabilità interiore dell’artista”.