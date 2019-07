I “Flintstones” sono pronti a tornare. In arrivo una serie TV prodotta da Elizabeth Banks, reboot del cartone animato degli anni sessanta mandato in onda sul canale ABC.

Certi cartoni animati sono senza tempo e conosciuti da tutti, e sono rimasti nel cuore della maggior parte degli spettatori. Possiamo dire che questo sia proprio il caso dei “Flintstones”, un grande classico che vede come protagonisti Wilma, Fred, Ciottolina e il dinosauro Dino – insieme a Betty e Barnie Rubble.

Conosciuti in Italia come “Gli Antenati“, questa serie televisiva a cartoni animati è stata originariamente prodotta dalla Hanna-Barbera e creata nel 1959 da William Hanna e Joseph Barbera con il contributo di Dan Gordon.

Il cartone animato vuole essere un’allegoria della società americana degli anni sessanta ambientata nella immaginaria città di Bedrock.

La sigla di apertura italiana dei “Flintstones”

Si tratterebbe di una comedy animata ambientata sempre nell’età della pietra e con gli stessi personaggi iconici dal classico show.

La Warner Bros. Animation insieme alla compagnia di produzione della Banks si unirebbero per la creazione del progetto, che come punto di partenza avrebbe sicuramente la serie anni sessanta ma che andrebbe oltre nel cercare un pubblico – anche – adulto.

Questo non è il primo tentativo di riportare alla vita la serie cult: già nel 2011, Seth MacFarlane aveva già provato a creare un remake per la FOX: fu però un insuccesso, in quanto la casa di produzione non sembrava amare l’idea.

Si sa che il mondo della televisione è pieno di trappole a cui neanche il progetto della Banks potrebbe essere immune. Bisogna dire però che i suoi ultimi titoli sono stati un vero successo: tra gli altri, la trilogia “Pitch Perfect“, la serie Hulu “Shrill” e “Charlie’s Angels“.

I protagonisti dei Flintstones

Non ci sono ancora notizie certe sul canale che ospiterà il reboot, non ci resta quindi che aspettare che escano le dichiarazioni ufficiali.

Nel frattempo, possiamo riascoltare la famosa sigla di apertura qui sopra!

