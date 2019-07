Pare che i due artisti si siano poi messi a lavorare in studio di registrazione per un progetto segreto del quale nessuno dei dua ha lasciato indizi. Che cosa staranno creando?

In un primo momento Franesco Reng a ha aggiornato con una storia Instagram i fan con la semplice notizia che stava per recarsi a Milano e che i prospettava per lui un periodo carico di impegni:

Francesco Renga ed Ermal Meta sono coinvolti in un progetto musicale che li vede insieme in sala di registrazione.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.