E’ ufficiale, “Euphoria“, serie TV HBO – con protagonista la bella Zendaya – diventata famosa per aver destato scalpore per i temi trattati e per come vengono trattati, avrà una seconda stagione.

La serie, che ha va in onda da giugno di quest’anno, ha come protagonista la talentuosa attrice che arriva da Disney Channel e che interpreta Rue, una liceale che è appena uscita dalla riabilitazione.

Mentre viene ricoverata, Rue approfondisce le sue amicizie e le relazioni, specialmente quella con la nuova studentessa Jules, a cui dà volto Hunter Shafer.

Zendaya in una scena della serie

Per ora, sembra che la HBO non si sia troppo sbilanciata sulla seconda stagione: è certo che ci sarà e che avrà otto episodi proprio come la prima, quello che non è certo è quando andrà in onda.

Francesca Orsi, vice presidente della HBO ha commentato così il rinnovo della serie:

“Il creatore di Euphoria, Sam Levinson, ha costruito un incredibile mondo formato da un cast straordinario che trova la sua guida nella talentuosa Zendaya. Siamo grati che abbia scelto proprio la HBO come la casa che ospita la sua incredibile serie. Non vediamo l’ora di seguire questi personaggi complessi nel loro viaggio che continuerà nel difficile mondo in cui vivono.”



Anche Zendaya ha commentato il rinnovo con un annuncio via Twitter.

Literally just got the call. Can’t say thank you enough for the support we’ve seen, wow… https://t.co/XJtdQaWaL9 — Zendaya (@Zendaya) July 11, 2019

Ho letteralmente appena ricevuto la chiamata. Non posso dire abbastanza sul supporto che sto vedendo, wow… Zendaya sul rinnovo di “Euphoria”

Nello show ad accompagnare Zendaya un’interessante rosa di talenti: Maude Apatow (Girls), Sydney Sweeney (Sharp Objects), Eric Dane (The Last Ship), Algee Smith (The Hate U Give) e Jacob Elordi (The Kissing Booth).

Lo show ha accusato diverse controversie per il materiale grafico mostrato. Tra i vari episodi, quello forse un pochino più famoso ha toccato da vicino Louis Tomlinson ed Harry Styles, membri dei One Direction.

Sembra infatti che, in un episodio recente, sia stata mostrata una scena animata creata dai fan in cui i due cantanti venivano ritratti insieme in una scena di sesso.

Tomlinson ha voluto subito chiarire di non avere nulla a che fare con la scelta di inserire questa scena e ha risposto ai suoi fan dichiarando: “I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it”, “Posso dire in maniera categorica che non sono stato contattato e che non approvo questa scena”.

Approvata o no, la scena ha fatto molto parlare di sè.

Secondo la HBO, la serie avrebbe ben 5,5 milioni di spettatori. Un gran numero per lo stesso ente che fino a poco tempo fa mandava in onda il colosso “Game of Thrones“. Che abbia trovato, almeno dal punto degli ascolti, un degno sostituto?

Solo il tempo potrà dirlo. Siete emozionati per questo annuncio della seconda stagione di “Euphoria”? Fatemi sapere nei commenti!