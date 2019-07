A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jul 14, 2019 at 11:51am PDT

View this post on Instagram

“Ho una sorpresa per noi, una sorpresa per voi, una sorpresa per tutti. Signore e signori l’unico e inimitabile Ringo Starr”.

Il pubblico accorso per assistere a una delle tappe del “ Freshen Up Tour ” di McCartney mai avrebbe pensato di tornare a casa con un carico di emozioni simile.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.