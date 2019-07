Nessuna scena è più importante della vita, e il messaggio che vogliamo dare è che dobbiamo prenderci più cura l’uno dell’altro . Riteniamo che questa modifica aiuterà lo spettacolo a fare il massimo per la maggior parte delle persone, mitigando ogni rischio per i giovani spettatori particolarmente vulnerabili.

Era nostra speranza raccontare una storia che potesse aiutare i giovani spettatori a sentirsi visti e ascoltati, e incoraggiare l’empatia, proprio come è stato per il libro bestseller dalla quale la storia è tratta– ha dichiarato lo showrunner Brian Yorkey

Potrebbe sembrare scontato, ma l’intento degli autori della serie Tredici , nel mostrare la storia di Hannah e del suo suicidio, era quello di mostrare una realtà da evitare, non da emulare. Ecco infatti come continuano le dichiarazioni al riguardo:

La scena, eliminata, trasmessa per la prima volta durante il finale della stagione 1, mostrava la Langford mentre si tagliava il polso con la lama di rasoio prima di sanguinare in una vasca da bagno.

La scena in questione, ora, mostra l’attrice Katherine Langford che fissa il proprio riflesso nello specchio, e poi la reazione dei genitori. Non c’è più, quindi, alcuna rappresentazione del suicidio di Hannah.

Mentre ci prepariamo a lanciare la stagione tre, abbiamo preso però consapevolezza del dibattito in corso attorno allo spettacolo. Quindi, su consiglio di esperti medici, tra cui la Dott.ssa Christine Moutier (American Foundation for Suicide Prevention) abbiamo deciso con il creatore Brian Yorkey e i produttori di modificare la scena in cui Hannah si toglie la vita.”

“Abbiamo sentito che molti giovani sono stati incoraggiati, dopo la visione di Tredici , a iniziare conversazioni su problemi difficili come la depressione e il suicidio e chiedere così aiuto, spesso per la prima volta.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.