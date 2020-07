Arriva finalmente la conferma ufficiale da parte dei vertici Rai: il Festival di Sanermo 2021 sarà di nuovo in mano ad Amadeus e al suo braccio destro Fiorello. Squadra che vince non si cambia, e visti i risultati dell’ultima edizione della kermesse, la direzione artistica torna ai due presentatori che l’hanno fatta funzionare alla grande.

Secondo quanto confermato in conferenza stampa, la Rai ha molto apprezzato il lavoro svolto da Amadeus, sia nella selezione delle canzoni che in tutto il resto dell’organizzazione. Il presentatore è stato infatti descritto come persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, tutte qualità che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

L’unico cambiamento nel consueto appuntamento con il Festival della canzone italiana, sarà che nel 2021 verrà spostato di un mese in avanti, e si svolgerà quindi a marzo. Il motivo di questo slittamento in avanti, è dovuto alla pandemia di coronavirus che ancora oggi limita la nostra vita e l’organizzazione di eventi e festival. Per marzo prossimo si spera però che il rischio di contagio possa essere soltanto un lontano e triste ricordo.

Il Festival di Sanremo potrebbe essere un primo grande passo verso la normalità!

Per Sanremo 2021 esiste un piano B?

Ovviamente tutti noi ci chiediamo, se nello sciagurato caso in cui la pandemia non permettesse il normale svolgimento del Festival 2021, esiste un eventuale piano B? Un’organizzazione del Festival che tenga conto di eventuali norme di sicurezza?

La risposta è no, e arriva direttamente dal dirigente della Rai Stefano Coletta, che ci tiene a sottolineare che il Festival di Sanremo non può essere diverso da quello che è sempre stato. Queste le sue parole:

Non c’è un piano B perché non sarebbe Sanremo. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale Stefano Coletta

E speriamo davvero allora… Incrociamo le dita per la prossima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021.

