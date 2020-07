Manca poco più di un mese per l’uscita del nuovo, speciale, album dei Metallica dal titolo S&M2, la seconda parte di quel primo capolavoro uscito nel 1999 che vedeva la band metal suonare alcuni dei suoi più grandi successi insieme all’orchestra sinfonica San Francisco Symphony.

I Four Horsemen, per festeggiare i primi 20 anni di quel disco, l’anno scorso sono tornati ad esibirsi insieme all’orchestra al Chase Center di San Francisco, e il grandioso concerto è arrivato anche nei cinema nell’ottobre 2019.

Ora, con i brani live rimasterizzati, si è finalmente pronti per l’uscita dell’album S&M2, che arriverà il 28 agosto 2020.

I video di presentazione di S&M2 dei Metallica

Per presentare la imminente uscita, i Metallica hanno pubblicato un video trailer (che vi mostriamo in cima all’articolo) e altri due video di presentazione che ci danno un primo assaggio dell’album.

I video, che potete vedere qui sotto, sono quelli del live di Nothing Else Matters e All Within My Hands.

L’album S&M2 sarà composto da due dischi e disponibile in diversi formati. Uno di questi includerà cinque plettri, un libretto illustrato firmato dal regista Anton Corbijn, gli spartiti delle canzoni e un poster del concerto.

Per gli animi più vintage sarà disponibile anche un cofanetto con 4 vinili, oppure il cofanetto contenente doppio cd, dvd e blu ray; Infine sarà disponibile la Deluxe Box in edizione limitata, con 4 vinili, 2 cd e la versione in blu ray.

Ovviamente non mancherà la versione in digital downolad, disponibile sempre dal 28 agosto in tutti gli store online.

La tracklist del doppio album

Ecco quali saranno le canzoni che troveremo in S&M2 dei Metallica. Tutti i brani sono ovviamente Live ed eseguiti insieme alla San Francisco Symphony:

Disco 1

1 The Ecstasy of Gold

2 The Call of Ktulu

3 For Whom the Bell Tolls

4 The Day That Never Comes

5 The Memory Remains Confusion

7 Moth Into Flame

8 The Outlaw Torn

9 No Leaf Clover

10 Halo on Fire

Disco 2

1 Intro to Scythian Suite

2 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits

3 Intro to The Iron Foundry

4 The Iron Foundry, Opus 19

5 The Unforgiven III

6 All Within My Hands

7 (Anesthesia) – Pulling Teeth

8 Wherever I May Roam

9 One

10 Master of Puppets

11 Nothing Else Matters

12 Enter Sandman