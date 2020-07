È “Strawberry Lipstick” il nuovo singolo pubblicato da Yungblud, accompagnato dal video ufficiale.

Il giovane cantante inglese Yungblud torna con un nuovo singolo punk rock dal titolo “Strawberry Lipstick” dedicato alla “persona che ama” -con queste parole introduce infatti la canzone- che procede a descrivere come qualcuno in grado di tenere il suo cuore in mano, esercitando così un apparente potere su di lui.

Il video ufficiale vede la partecipazione della cantante Jesse Jo Stark, che interpreterà -letteralmente- il ruolo della dominatrice. Yungblud si ritroverà al guinzaglio, così come nell’angolo di un ring e manovrato nelle sue azioni.

Allo stesso tempo si sentirà libero di dar sfogo alle proprie emozioni, rimarcando piuttosto bene il concetto di “Strawberry Lipstick”, ritrovandosi più volte a giocare esageratamente con le fragole e sottolineando la sua volontà di non lasciarsi sottomettere dai pregiudizi altrui o dalle negatività: “Loro mi chiuderanno nell’armadio ma io sto uscendo, dicendo fan***o a tutti gli oppressori e all’insicurezza”.

“So che sei difficile da soddisfare, ma vacci piano con me” è quello che ripete nel ritornello, volendo mostrare anche la presenza di un suo lato più fragile, forse nascosto all’apparenza ma non per questo totalmente assente.

Il singolo segue l’uscita di “Weird!” pubblicato durante il lockdown che ha voluto inaugurare una nuova era per il cantante, personale e artistica. Queste ultime uscite andranno a comporre un progetto più ampio, il tanto atteso album che il pubblico potrebbe ascoltare entro la fine dell’anno.

Intanto è pero’ tempo di focalizzare la nostra attenzione su “Strawberry Lipstick”. Voi, come sempre, fateci sapere cosa ne pensate di questo singolo e del suo video!

Traduzione del testo di Strawberry Lipstick di Yungblud

[Intro]

Questa è una canzone dedicata alla persona che amo

[Verso 1]

Ho un’attitudine tossica manco di autocontrollo

Un individuo piuttosto incasinato

Ho bisogno che tu mi ripulisca dai peccati così posso andare a scuola

P-P-P-Per favore

Mi chiuderanno nell’armadio ma io sto uscendo fuori

Dicendo fan***o a tutti gli oppressori e all’insicurezza

Ti morderò tutte le dita, e me le metterò in bocca

Sono in ginocchio

[Ritornello]

Quindi vacci piano, vacci piano, vacci piano ragazza

Vacci piano, vacci piano con me

So che sei difficile da soddisfare

Solo vacci piano, vacci piano con me

[Verso 2]

Stringe il mio cuore nelle sue mani come una presa di sottomissione

Non riesco a vedere lucidamente, sono le cinque e dieci secondi

Non so cosa sta facendo, ma mi farà del male

Lei stuzzica così tanto

Tiene tutto il potere tra le sue dita

Succhierà il mo lucidalabbra alla fragola

Avrà un assaggio del mio corpo con le sue dita

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

[Ritornello]

Quindi vacci piano, vacci piano, vacci piano ragazza

Vacci piano, vacci piano con me

So che sei difficile da soddisfare

Solo vacci piano, vacci piano con me

Vacci piano con me

Oh vacci

[Outro]

Puoi avere tutto

Se non prendi il mio cuore

Puoi avere tutto

Se ci vai piano con me, vacci piano con me

Ci vai piano, vacci piano con me

Ci vai piano, vacci piano con me

Ci vai piano, vacci piano con me

Testo di Strawberry Lipstick di Yungblud

[Intro]

This is a song about a person I love

[Verse 1]

I’ve got a toxic attitude and lack self control

A reasonably fucked up individual

Need you to cleanse my sins so I can go to school

P-P-P-Please

They’re gonna lock me in the closet but I’m coming out

Saying fuck all the oppression and the self doubt

I’m gonna bite all of your fingers, put ‘em in my mouth

I’m on my knees

[Chorus]

So take it easy, take it easy, take it easy, girl

Take it easy, take it easy on me

I know you’re so hard to please

Just take it easy, take it easy on me

[Verse 2]

She got my heart in her hands like a headlock

I can’t see straight, ten seconds past five o’clock

I don’t know what she’s doing, but she’ll do me wrong

She’s such a tease

She holds all the p-p-power in her fingertips

She’s gonna suck on my strawberry lipstick

She’s gonna taste my body with her fingertips

I cannot breathe

I can’t breathe



[Chorus]

So take it easy, take it easy, take it easy, girl

Take it easy, take it easy on me

I know you’re so hard to please

Just take it easy, take it easy on me

Take it easy on me

Oh, take it



[Outro]

You can have it all

If you don’t take my heart

You can have it all

If you, you take it easy, take it easy on me

You take it easy, take it easy on me

You take it easy, take it easy on me

You take it easy, take it easy on me