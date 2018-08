Guai per i due rapper?

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nelle immediate vicinanze del luogo.

La polizia di New York ha confermato che i colpi di pistola sono stati sentiti direttamente nel luogo dove veniva registrato il video musicale di 50 Cent e Tekashi 6ix9ine due giorni fa (14 agosto).

50 Cent stava collaborando con il rapper Tekashi 6ix9ine quando sono stati avvertiti degli spari nelle “immediate vicinanze del luogo” delle riprese del video.

Parlando ieri in una dichiarazione (15 agosto), un rappresentante della polizia di New York ha detto:

“All’arrivo gli agenti sono stati informati che nelle vicinanze delle riprese del video musicale sono stati sentiti alcuni spari”.

Nessun sospetto è stato identificato e il dipartimento della polizia non è pronto ad annunciare se l’evento è stato un attacco intenzionale contro i rapper. Hanno tuttavia confermato che nessuno è rimasto ferito.

Il mese scorso, secondo quanto riferito, 6ix9ine (noto anche come Tekashi69) è stato attaccato, derubato e rapito dopo aver filmato un video musicale a Brooklyn.

Il rapper sarebbe stato seguito da tre uomini mentre tornava a casa dopo le riprese. Una volta arrivato a casa sua, gli aggressori hanno bloccato la sua macchina prima di costringerlo a salire sul loro veicolo.

È stato ricoverato in ospedale dopo essere fuggito dal veicolo e aver cercato aiuto da uno sconosciuto.

Ma i problemi per il rapper non finiscono qui. All’inizio di questa settimana è stato riferito che 6ix9ine potrebbe passare fino a tre anni in prigione se dovesse essere riconosciuto colpevole dello sfruttamento sessuale di un minore.

Il rapper è pronto ad affrontare il tribunale il 2 ottobre dopo aver rifiutato un precedente patteggiamento. Nel 2015 si è dichiarato colpevole dell’abuso di un bambino.

In un video che ha pubblicato online, 6ix9ine usufruiva di un rapporto orale da una ragazza di 13 anni.

6ix9ine, che all’epoca aveva 18 anni, fu detto che non avrebbe dovuto commettere un altro crimine entro due anni dal processo, così da evitare di essere messo nel registro dei reati sessuali.