Janet Jackson ha appena annunciato che il suo tanto atteso ritorno avrà luogo questo venerdì… 17 agosto 2018.

Quel giorno la leggenda musicale pubblicherà il suo nuovo singolo intitolato “Made for Now” che è una collaborazione con il maestro reggaeton Daddy Yankee, che è anche il co-autore di Despacito.

Vedi la copertina per “Made for Now” (prodotta da Harmony Samuels) qui sotto:

Contemporaneamente alla pubblicazione ufficiale del singolo sulle piattaforme digitali, Janet presenterà in anteprima il video musicale (girato da Dave Meyers poche settimane fa a Brooklyn) su YouTube.

Sempre venerdì, Janet Jackson terrà la prima esibizione in live con la canzone Made for Now su “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

Questa è quella che chiamo una promozione coi fiocchi.

Rilascio sulle piattaforme digitali, video musicale e performance dal vivo… Janet Jackson ha voluto mettere il turbo sin da subito a Made For Now.

Se vedrete questa canzone tra le prime posizioni su iTunes tranquilli… è tutto calcolato. In caso contrario ci sarebbe da preoccuparsi.

L’ultimo album di Janet è stato “Unbreakable“, che uscì nel 2015.

Aggiornamento del 16 agosto 2018:

Recensione di Made For Now di Janet Jackson

Oh Janet. Stai per deludere così tanti fan… compreso me!

Il nuovo singolo di Janet Jackson “Made for Now” non ha soddisfatto le mie aspettative e, prima di continuare a parlarne, vi invito ad ascoltarlo qui sotto:

Ciò che mi fa preoccupare è che questo dovrebbe essere un singolo leader e io non l’avrei nemmeno incluso nella tracklist finale.

Eravamo tutti così eccitati per Made For Now. Le immagini riprese dal video musicale e la cover promettevano davvero bene.

E poi si tratta di una collaborazione con la star di “Despacito” Daddy Yankee. Cosa potrebbe essere andato storto?

Made for Now presenta un beat africano e caraibico, ma non è un buon ritmo. Sembra noioso e datato. Poi i testi… dio me ne scampi e liberi.

Credo che siano i peggiori testi proposti da Janet Jackson in una canzone. Sono davvero troppo banali, non è da lei.

Onestamente ho pensato per un attimo che si trattasse dell’inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA (e non in senso buono) perché i testi sono generici da morire.

Anche la canzone è fastidiosamente ripetitiva. Al primo ascolto non sono riuscito a finire la traccia.

E per quanto riguarda Daddy Yankee, beh, devo dire che il suo versetto spagnolo è stato una boccata d’aria fresca per questa canzone. È stato l’unico momento che ho apprezzato in Made For Now. Voi cosa ne dite? Sono io il solo a cui non è piaciuta la canzone?

Il testo di Made For Now di Janet Jackson e Daddy Yankee

Janet Jackson

Iconic

Dos, three

If you’re livin’ for the moment

Don’t stop, and celebrate the feelin’

Go up, if you’re livin’ for the moment

Don’t stop, ‘cause I break those ceilings

Go up

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now

Look around

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now (uno)

Look around (dos, tres)

We’re made for now

Everybody move your body, everybody

Everybody move your body, everybody (right now)

We’re made for now

Everybody move your body (right now), everybody (right now)

Everybody move your body (right now), everybody

If you’re livin’ for the moment

Don’t stop, try to celebrate the feelin’

Go up, if you’re livin’ for the moment (The moment, baby)

Don’t stop, ‘cause I break those ceilings

Go up

Love is in the rhythm now, we’re

Dancing with a whole new meaning

Love is on the way to fill you up

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now

Look around

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now (uno)

Look around (dos, tres)

We’re made for now

Everybody move your body (woo), everybody

Everybody move your body, everybody (right now)

We’re made for now

Everybody move your body (right now), everybody (right now)

Everybody move your body (right now), everybody (right now)

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now

Look around

We’re made for now (right now, right now)

Made for now (right now)

Right now (right now)

Arriba la raza, estamos en la casa

Dale si está en banda todo lo que te atrasa

Muévete eso rápi-rápido

Muévete eso rápi-rápido

We don’t stop it, no te escapas

Yo soy volcán pero tú eres lava

Seguimos lighty, lighty, prendí’os

Vívelo y que mañana se acaba

Right now

Not tomorrow

Made for now (right now)

Look around

They’re made for now (right now)

Not tomorrow

Made for now

Look around

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now (sube)

Look around

We’re made for now

Not tomorrow

Made for now

Look around

We’re made for now

Everybody move your body (right now), everybody (right now)

We’re made for now

Everybody move your body (right now), everybody (right now)

We’re made for now

??? ponte pa’ mí (right now), ponte pa’ mí (right now) (Ponte, ponte, ponte)

We’re made for now

??? ponte pa’ mí (right now), ponte pa’ mí (right now)

We’re made for now

Made for now

Not tomorrow

Made for now (Janet Jackson)

Look around