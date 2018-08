Tornano le Mix

Le Little Mix stanno per rilasciare tanta nuova musica nei prossimi mesi e questa è la prova che il loro quinto album in studio sta arrivando.

La scorsa notte, la band composta da ragazze inglesi ha presentato in anteprima una nuova canzone “senza titolo” sui social media.

Il piccolo videoclip di 22 secondi che hanno condiviso mostra il quartetto mentre canticchia una nuova ballata pop in macchina.

I testi riportano queste frasi:

“Non ho bisogno di un uomo, se ti amo, perché posso, non voglio i tuoi soldi.”

Tutte le ragazze sembrano in formissima e pronte a pubblicare questo nuovo inno che eleva il sesso femminile.

L’ultimo album delle Little Mix è stato “Glory Days“, uscito nel 2016 e, quindi sì, è giunta l’ora di tornare ragazze.