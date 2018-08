Non è un vero 007

Pierce Brosnan ha espresso le sue preoccupazioni per l’attuale era della serie James Bond, criticando i film di Daniel Craig per il loro tono più cupo.

Brosnan, la cui ultima uscita come Bond è stata nel film Die Another Day del 2002, ha parlato con la rivista The Rake riguardo la direzione che la serie spy ha preso da allora.

“Sapevo che c’era stato un cambiamento radicale, e ben sapevo che sarei stato parte di questo cambiamento”, ha detto, riferendosi all’afflusso di film d’azione più cupi come The Bourne Identity, che è stato rilasciato nel 2002. “Sapevo che dovevano fare degli accorgimenti. C’è stata una forte competizione ma non sono stati bravi a reinventare la serie. Gli hanno dato una svolta molto più muscolare e cupa.” Brosnan ricorda: “Quando l’ho interpretato [Bond], dovevo far capire al pubblico che si trattava di uno scena fantastica ma al tempo stesso divertente e quindi dovevo usare toni più scherzosi. Quello che facevo e cioè saltare da una moto e raggiungere un aereo, era completamente assurdo.”

Pierce Brosnan afferma che i film di Bond moderni hanno perso il loro senso dell’umorismo e incolpa la serie “Bourne” per questo.

Brosnan ha recentemente approvato Tom Hardy per il ruolo di James Bond.

“Lo trovo ideale, c’è bisogno di un attore che possa metterci un po’ di azione – questo è ciò che rende Bond fantastico.”

Nel frattempo, secondo un rappresentante, le fonti che affermavano che i produttori di James Bond stavano prendendo in considerazione Idris Elba per l’iconico ruolo erano false. Daniel Craig dovrebbe lasciare il suo ruolo di Bond dopo altri due film.