Presto in arrivo il terzo album di Selena Gomez

Selena Gomez ha finito il suo nuovo album.

La cantante ha rivelato che il suo album è “terminato” e ha scherzato sul fatto che potrebbe essere pubblicato molto presto.

L’hitmaker di “Wolves” è apparsa in un live streaming della sua amica e modellaConnar Franklin su Instagram Story all’inizio di questa settimana, dove ha dichiarato di aver finito il tanto atteso seguito di “Revival“, uscito nel 2015, ed ha accennato di voler far uscire presto questo nuovo disco.

Nel video, Selena dice: ”Il mio album uscirà presto… l’ho finito.”

Questa tesi fa seguito a quella di due mesi fa, quando Selena ha ammesso che non aveva “nessuna fretta” di pubblicare il suo terzo album.

Ha detto: “Non c’è una data, non c’è un’idea, ma ho un sacco di musica che ho messo da parte.” ”Ho molte cose eccitanti da condividere con i miei fan. Lo farò seguendo i miei tempi. Mi prenderò il tempo necessario per dare alla gente la musica migliore possibile.”

La cantante di ‘Hands to Myself‘ ha di nuovo lavorato con i suoi collaboratori di lunga data Justin Tranter e Julia Michaels nel nuovo disco.

Ha detto: “Ho avuto una connessione istantanea con loro”.

Selena Gomez ha rilasciato il suo singolo “Back To You” a maggio, ed è stata orgogliosa di aver creato la canzone per la colonna sonora della seconda stagione della serie drammatica ‘13 Reasons Why‘, che la stessa cantante produce.

Ha detto: ”È la prima canzone che ho fatto per ’13 Reasons Why'”. “È un brano molto speciale. Voglio che sia un messaggio bellissimo. Penso che “Back to You” sia più di quanto volessi fare per la seconda stagione.”

In precedenza Selena aveva confessato che era “terrorizzata” nel fare un altro disco (parlava di Revival) perché era preoccupata che non sarebbe stata in grado di “battere” i risultati dell’ultimo album.