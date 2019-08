Oggi ti parliamo di “Stanza Singola“, il singolo del rapper Franco126 pubblicato il 18 gennaio 2019. Qui ti raccontiamo il brano e condividiamo con te anche il testo e il suo significato. Ovviamente ci teniamo a conoscere le tue impressioni riguardo la canzone.

Perché Stanza Singola è diventata famosa? Probabilmente perché si tratta di una collaborazione con Tommaso Paradiso, artista dei TheGiornalisti.

Stanza Singola è anche il titolo dell’album di Franco126. Dura tre minuti e diciassette secondi ed è stata prodotta da Tommaso Paradiso, Federico Bertolini e Stefano Ceri.

In Italia ha avuto un successo davvero invidiabile. E’ stato certificato platino per aver venduto più di 50 mila unità.

Tommaso Paradiso si è anche occupato di curare la creazione del video musicale, girato sul Lungotevere da YouNuts!, tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Sant’Angelo, che puoi vedere qui sopra.

A Tv, Sorrisi e Canzoni Franco126 ha parlato così della canzone:

“All’inizio il disco doveva essere un disco da solo, non volevo fare nessuna collaborazione. Poi i miei editori mi hanno fatto presente che poteva essere interessante fare una roba con Tommaso. Tommaso era preso bene dall’idea perché aveva sentito dei pezzi, che sono vicini non tanto alla sua produzione musicale attuale, quanto ai suoi ascolti. Quello che ho provato a portare io col mio disco ha dei rimandi al cantautorato degli anni ‘70 e ’80, che sono gli ascolti di Tommaso. Gli ho mandato il pezzo e lui ha fatto una strofa, a quanto pare l’ha scritta subito. Credo che sia venuto più lui incontro a me di quanto io non sia venuto incontro a lui. Il pezzo è molto nel mood mio. Se senti Fuoricampo, che è uno dei suoi vecchi dischi, fa una roba molto simile a quella che vediamo su Stanza Singola. Era una roba perfettamente nelle sue corde, però è venuto un po’ incontro al mio mondo per fare questo pezzo. Secondo me il risultato è veramente molto figo.”

Anche Tommaso Paradiso ha voluto dire la sua di questa collaborazione a Radio Sonica 90,7:

“Mi è arrivata questa chiamata da Franchino e mi ha detto: ‘L’unico featuring che voglio avere sul mio disco è con te’. Nonostante apparentemente, per molti, possiamo appartenere a due mondi diversi, due modi di scrivere diversi, lui nutre una fortissima stima nei miei confronti come cantautore e a me piace molto come scrive. Mi ha mandato la canzone, anzi me l’ha mandata il nostro editore, che è Klaus della Universal. C’era uno spazio vuoto dove io sarei dovuto intervenire con la scrittura e con la melodia. Appena mi è arrivata questa canzone, l’ho messa sul telefonino, stavo al pianoforte e dopo 15 minuti gliel’ho riconsegnata con la mia parte. Penso che, a prescindere dal mio contributo, sia una bellissima canzone e che lui abbia un modo di scrivere veramente cinematografico, che è il modo che mi piace di più.”

Franco126 nella cover di Stanza Singola

Il significato di Stanza Singola

Il testo di Stanza Singola racconta di una storia d’amore vissuta metaforicamente in stanza. E’ l’amore che vive, anche se con sofferenza, grazie ai gesti più semplici, semplici ma tanto grandi.

Il testo di Stanza Singola

[Strofa 1: Franco126]

Bevevamo controvoglia liquore al sambuco

E io mettevo troppa salsa agrodolce sui noodles

E coprivamo coi calzini l’allarme antifumo

Stanza singola numero 2, eh

E passavamo le giornate a mangiare sul letto

E dormivamo stesi in mezzo a briciole di Kellogg’s

Noi sotto i raggi di un ombrello piegato dal vento

Troppo piccolo per starci in due

[Pre-Ritornello: Franco126]

Ti direi che sono qua per caso

Ma tanto lo sappiamo tutti e due

E quando metto il caffè sopra al fuoco

Faccio ancora la moka per due

[Ritornello: Franco126]

E confondevo il mio respiro con il tuo, con il tuo

Il mio sorriso con il tuo, con il tuo

Io che aspettavo e non me l’aspettavo

Stammi vicino e tienimi lontano

E confondevo il mio respiro con il tuo, con il tuo

Il mio sorriso con il tuo, con il tuo

Io che aspettavo e non me l’aspettavo

Stammi vicino e tienimi lontano

[Strofa 2: Tommaso Paradiso]

Lo capivo dai dettagli

Da come guidavi

Da come tenevi la spesa

Da come giravi per casa nuda

Da cosa ordinavi per cena

Lo capivo dagli sguardi

Dai piedi gelati

Da come fissavi la luna

Lo capivo ogni momento

E lo capisco ancora adesso

Soltanto ci ha detto sfortuna, ah-ah

Soltanto ci ha detto sfortuna, ah-ah

Soltanto ci ha detto

[Pre-Ritornello: Franco126 e Tommaso Paradiso]

Ti direi che sono qua per caso

Ma tanto lo sappiamo tutti e due

E quando metto il caffè sopra al fuoco

Faccio ancora la moka per due

[Ritornello: Franco126 con Tommaso Paradiso]

E confondevo il mio respiro con il tuo, con il tuo

Il mio sorriso con il tuo, con il tuo

Io che aspettavo e non me l’aspettavo

Stammi vicino e tienimi lontano

E confondevo il mio respiro con il tuo, con il tuo

Il mio sorriso con il tuo, con il tuo

Io che aspettavo e non me l’aspettavo

Stammi vicino e tienimi lontano