Pubblicato oggi il nuovo singolo di Liam Gallagher, l’ex Oasis che torna con la canzone One Of Us, un testo molto personale e carico di significato.

Dopo i singoli Shockwave, Once e The River, One of Us è il quarto singolo di Liam, che anticipa l’album atteso per il prossimo 20 settembre 2019 dal titolo Why Me? Why not.

La canzone, in perfetto stile brit-pop, è subito riconoscibile grazie alla voce e all’interpretazione molto personale di Liam.

One Of Us: significato del testo

Secondo quanto dichiarato da Liam Gallagher in una recente intervista, Il testo di One Of Us parla, in generale, di famiglia, amicizia e senso di appartenenza.

Molti però leggono tra le righe dei riferimenti che potrebbero far credere sia dedicata in qualche modo a Noel Gallagher, fratello di Liam ed ex componente come lui degli Oasis. Il rapporto tra i due, come è noto, si è deteriorato da tempo.

One Of Us – Testo e traduzione

Hey kid, did you know? Today, 16 years ago

It was you and I for the last time

You angrily said, with a smoke ring ‘round your heads

You would see me on the other side

C’mon, I know you want more

C’mon and open your door

After it all, you’ll find out

You were always one of us

Act like you don’t remember

You said we’d live forever

Who do you think you’re kidding?

You were only one of us in time

When you come to mind, disappear a thousand times

Keep me hanging onto the the old life

Well, I’ve gotta go, maybe see you down the road

Won’t you tell the kid I said, “Goodbye”

C’mon, I know you want more

C’mon and open your door

After it all, you’ll find out

You were always one of us

Act like you don’t remember

You said we’d live forever

End up at the beginning

You were only one of us in time

In

In

C’mon, I know you want more

C’mon and open your door

After it all, you’ll find out

You were always one of us

Act like you don’t remember

You said we’d live forever

End up at the beginning

You were only one of us in time

(It’s a shame, a shame you thought you’d change, my friend)

(But you were always one of us)

(It’s a shame, a shame you thought you’d change, my friend)

(But you were always one of us)

Traduzione

Hey, ragazzino, lo sapevi? Oggi, 16 anni fa,

eravamo insieme per l’ultima volta.

Con rabbia avevi detto, con un anello di fumo intorno alla testa,

che avresti voluto vedermi morto.

Andiamo, so che vuoi di più,

apri la tua porta.

Dopo tutto converrai

che eri sempre uno di noi.

Fa’ come se non ricordassi,

dicevi che avremmo vissuto per sempre.

Chi credi di prendere in giro?

Eri solo uno di noi nel tempo.

Quando mi vieni in mente sparisci mille volte,

mi tieni aggrappato alla vecchia vita.

Bene, devo andare, forse ti incontrerò per strada

non dirai a quel ragazzo che avevo detto “Arrivederci”.

Andiamo, so che vuoi di più,

apri la tua porta.

Dopo tutto converrai

che eri sempre uno di noi.

Fa’ come se non ricordassi,

dicevi che avremmo vissuto per sempre.

Chi credi di prendere in giro?

Eri solo uno di noi nel tempo.

Andiamo, so che vuoi di più,

apri la tua porta.

Dopo tutto converrai

che eri sempre uno di noi.

Fa’ come se non ricordassi,

dicevi che avremmo vissuto per sempre.

Chi credi di prendere in giro?

Eri solo uno di noi nel tempo.

(Peccato, peccato che pensavi di cambiare, amico mio)

(Ma eri sempre uno di noi)

(Peccato, peccato che pensavi di cambiare, amico mio)

(Ma eri sempre uno di noi)