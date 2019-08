In rotazione radiofonica da oggi la canzone “Piccola Stella” di Ultimo, estratta dall’album “Colpa delle favole“.

La canzone è stata la prima scritta da Ultimo quando aveva soltanto 14 anni, una canzone d’amore che in quanto a dolcezza e ed emozione è paragonabile davvero a poche altre…

Piccola Stella: significato del testo di Ultimo

Il testo di “Piccola Stella” di Ultimo è dedicato ad una persona speciale, una persona che è arrivata e andata dal cuore di chi canta, ma ha sempre avuto un posto speciale e un ruolo importante.

Il testo, scritto da un giovanissimo cantautore, ricalca anche i temi della paura di perdere una persona, del cambiamento, dell’inevitabile distanza che potrebbe crearsi nella vita di due persone allo sbocciare della vita.

Chissà a chi si sarà ispirato Ultimo per il testo di “Piccola Stella”…

Video di “Piccola Stella”

Il video che accompagna la canzone “Piccola Stella” è stato pubblicato ad inizio agosto, e mostra Ultimo durante il suo live allo Stadio Olimpico di Roma. La canzone viene cantata al piano, con tutte le persone che accompagnano Ultimo all’unisono. Immagini davvero emozionanti.

Testo – Piccola Stella

Hai da sempre compreso la mia fantasia

l’hai accesa, poi spenta, poi sei andata via

sei tornata più forte con un sasso nel cuore

hai preso il mio giorno e lo hai reso migliore

e ora scrivo qui in fretta per dirtelo ancora

che sei forte, fragile senza paura

tu resta la stessa, la stessa di sempre

Sei la cosa più bella che indosso

sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo

sei la strada che porta alla vita

donna instabile, sei la mia sfida

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

Hai da sempre compreso la mia nostalgia

dei giorni ormai persi ed ormai andati via

questo tempo trascorso non è mai abbastanza

te che dei miei occhi ne sei la sostanza

comunque poi adesso che ti ho davanti

prometto di restarti accanto per sempre per sempre per sempre

Sei la cosa più bella che indosso

sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo

sei la strada che porta alla vita

donna instabile, sei la mia sfida

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

Sei l’immenso di un attimo andato

del mio sogno la parte migliore

sei quel vento che soffia da sempre

ma che riesce a non farmi cadere

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce

sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce