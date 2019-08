La quarta stagione di una delle serie TV americane drammatiche più amate degli ultimi anni è alle porte. ‘This is us‘ tornerà a farci compagnia dal prossimo 24 Settembre, su NBC, e visto che il suo arrivo è molto vicino è giusto cominciare a riflettere sui nostri personaggi preferiti: dove li avevamo lasciati, e che cosa succederà loro in questa attesissima quarta stagione.

Sappiamo benissimo che, per come lo show è costruito, anche se purtroppo più di un personaggio è venuto a mancare lo si potrà comunque vedere nei prossimi episodi, probabilmente in momenti di flashback.

The Hollywood reporter ha recentemente parlato con gli amatissimi attori di questa serie TV Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown e Chris Sullivan per capire insieme a loro cosa aspettarci da questa quarta stagione. Questo soprattutto in seguito al rinnovo della serie fino alla sesta stagione, che di fatto permetterà ai produttori e scrittori di gestire le trame più a lungo termine, tra passato, presente e futuro.

Sullivan ha dichiarato:

“Questa è la parte interessante della storia – loro (gli autori) sanno perfettamente dove andranno le ultime tre stagioni. Sanno ogni singolo passo che dovremo percorrere. Non ci sono cadute nel buio, sanno perfettamente quello che stanno facendo.”

In una colazione a tema, gli attori di ‘This is Us’ hanno parlato di quello che succederà ai loro personaggi, a partire da Rebecca, interpretata dalla bella e talentuosa Mandy Moore: la donna sarebbe infatti pronta a trasferirsi nella soleggiata California per passare del tempo con Kate e prendersi cura del neonato Jack.

Some of my favorite people right here. Looking forward to bringing you a new season next month. #ThisIsUs pic.twitter.com/2BECJGtLdq — Justin Hartley (@justinhartley) August 7, 2019 ‘Alcune tra le mie persone preferite sono qui. Non vedo l’ora di portarvi la nuova stagione il prossimo mese’, il tweet di Justin Hartley, il nostro Kevin

Moore ha scherzato sul fatto che finalmente Rebecca, in California, avrà tempo di riposarsi insieme al marito Miguel. In un flashback invece, il nostro Jack si dovrà agghindare per incontrare i genitori della neo-fidanzata Rebecca dopo essere tornato dal Vietnam. “Sarà un lungo processo per lui”, ha spiegato Ventimiglia, “Jack sarà un uomo in transizione, che tenterà di allontanarsi dai traumi della guerra”.

Mandy Moore e Milo Ventimiglia in una scena dalla quarta stagione di This is us. Sembra che Jack incontrerà i genitori di Rebecca!

Brown ha parlato del suo personaggio, descrivendo che dopo aver sistemato la sua vita dovrà cercare di trovare un nuovo equilibrio a Philadelphia, dove è recentemente diventato consigliere della città.

“E’ emozionante. Credo che Randall, per tutto questo tempo, abbia solo voluto cercare un posto in cui apparteneva. Sa che quel posto è la sua famiglia, la meravigliosa famiglia che ha creato con Beth e le loro tre ragazze”.

La buona notizia per i fan è che sembra che al termine della scorsa stagione le cose tra Randall e Beth si siano finalmente sistemate.

Kevin e Zoe si erano invece lasciati alla fine della scorsa stagione: il bell’attore lavorerà sul rimanere sobrio e sul ricostruire i pezzi della sua vita. Quello che dobbiamo aspettarci è un Kevin che cercherà di ricostruire le fondamenta della sua vita.

Kate e Toby avranno invece molto da discutere e tanto da lavorare sulla loro relazione ora che è arrivato un nuovo piccolo membro.

This is Us è stato nominato a ben 9 Emmy quest’anno. Pronti per la quarta stagione? Fatemi sapere nei commenti!