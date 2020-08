Il remake live-action di Mulan della Disney sarebbe dovuto uscire a marzo, ma poi il COVID-19 ha colpito il mondo e il progetto è rimasto nel limbo per mesi.

La Disney ha finalmente deciso di renderlo un’esclusiva Disney + (e si potrà vedere per 39 dollari circa dal 4 settembre, se si è negli Stati Uniti), il che significa che è tempo per Christina Aguilera di dare il via alla sua campagna promozionale per “Loyal Brave True”.

Tralasciando un attimo la canzone, questa cosa dei 39 dollari prende anche il nome di Access Premier o modalità noleggio e consentirà, a chi ne usufruirà, di vedere alcuni film in anteprima, tra cui il live action di Mulan. Con questa manovra Disney + modificherà drasticamente la sua strategia di marketing e chissà se i fan saranno d’accordo a sborsare altri 39 euro – quando arriverà in Italia – per vedere film in anteprima. Puoi leggere qualche informazione in più sul sito di Disney cliccando qui.

Tornando alla canzone, Loyal Brave True è una splendida ballata uscita all’inizio di quest’anno – clicca qui per leggere il testo e la nostra analisi al lancio – e si è collocata tra le favorite per la vittoria dell’Oscar come miglior canzone originale. Xtina ha persino eseguito la canzone su Kimmel un paio di giorni prima del lock-down… ma poi ha dovuto modificare i programmi.

Ora che l’industria musicale sta lentamente tornando in vita e gli artisti stanno facendo i conti con i limiti imposti dall’allontanamento sociale, è giunto il momento per Christina di pubblicare il video musicale per Loyal Brave True.

La bella clip girata con il green screen mostra Christina Aguilera nelle vesti di Mulan – i capelli così gli stanno molto bene – e come sfondo alcuni fotogrammi del film che vedremo tra qualche mese.

Tra l’altro non dovremo aspettare tanti giorni per poter ascoltare altre canzoni estratte dalla colonna sonora del film.

E tu che ne pensi del video di Loyal Brave True? Ti è piaciuto? Dì la tua attraverso i commenti.